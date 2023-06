WhatsApp ha sempre molto a cuore la privacy degli utenti che lo utilizzano ed effettivamente si cerca di poter creare nuove funzioni che possano agevolare questo forte sentimento di riservatezza. Per questo si ha la possibilità di sfruttare dei messaggi temporanei, possono essere attivati alla voce messaggi effimeri. Vediamo di cosa si tratta e quali sono gli eventuali limiti da dover tener presente. In primis è bene sapere come un messaggio temporaneo sia un messaggio che è presente nella chat solo per un limite di tempo, dopodiché il messaggio si cancella. La scelta del tempo è presente in tre varianti 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

Capiamo come inviare un messaggio temporaneo su WhatsApp: tutte le dritte del caso

Dunque, dopo le dritte dei giorni scorsi per utenti iPhone, un’altra serie di consigli per tutti. Questa tipologia di messaggi effimeri su WhatsApp può essere attiva o disattivata per chat singole o gruppi e soprattutto può contenere elementi multimediali, quindi includere foto, documenti, video, audio e contatti. Lo scopo di questi messaggi temporanei su WhatsApp è quello di rendere le conversazioni quanto più sicure possibili, infatti questi elementi inviati potranno scomparire dopo 24 ore e non essere più visibili.

A tal proposito però non si può non prendere in considerazione qualche limite di tale funzione, infatti non è detto che il mittente non possa effettuare uno screenshot oppure copiare tale messaggio prima che sparisca. Inoltre, i messaggi temporanei potrebbero essere recuperati attraverso il backup o da applicazioni di terze parti. Ciò significa che bisogna comunque fare attenzione a ciò che si invia su WhatsApp, anche se si parla di messaggio temporaneo, perché alla fine può sempre essere recuperato. A questo punto vediamo come attivare i messaggi temporanei su WhatsApp.

Per gli utenti Android basterà aprire WhatsApp, selezionare la chat in cui si ha intenzione di attivare i messaggi temporanei, toccare il nome del contatto o del gruppo in alto, toccare la voce “messaggi effimeri”, toccare ok per procedere, selezionare la durata desiderata tra 24 ore, 7 giorni o 90 giorni e toccare ok per confermare. Su iPhone il procedimento è pressoché uguale fino alla voce della durata, poi tornando indietro si salveranno in automatico i vari cambiamenti.

