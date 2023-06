Circolano strane voci in queste ore a proposito di Rossella Brescia e della malattia che avrebbe colpito la ballerina, diventata famosa nei primi anni 2000 per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nei panni di insegnante. Titoli forzati, con tanto di “addio” al personaggio in questione, nonostante sia viva e vegeta. Conducendo un’esistenza e portando avanti una carriera appagante. Non è un caso che pochi mesi fa, anche sul nostro magazine, sia stato possibile parlare della sua partecipazione ad una trasmissione televisiva insieme a Vessicchio.

Chiarimenti vari sulla malattia di Rossella Brescia e sulle conseguenze della patologia

Fatta questa premessa, occorre spendere qualche parola in più a proposito della malattia di Rossella Brescia. Seppur non abbia senso focalizzarsi sull’ultimo saluto alla ballerina, così come sui vari tentativi che si sono rivelati invani per lei, la diretta interessata soffre effettivamente di una patologia da alcuni anni a questa parte. Sto parlando dell’endometriosi, ovvero di un problema che a quanto pare colpisce il 10% delle donne e che si focalizza sull’apparato riproduttivo della paziente. Pare essere assai debilitante, al punto da condizionare anche la ballerina in questione.

Fondamentalmente, le conseguenze per Rossella Brescia pare sia state assai limitate. Pur avendo deciso di fare un passo indietro rispetto alla partecipazione a programmi televisivi, come accennato in precedenza non si tratta di una chiusura definitiva. Al contempo, risulta ancora molto attiva a teatro, senza dimenticare la scuola di danza che ha deciso di aprire a Martina Franca.

Insomma, le voci di oggi sulla malattia di Rossella Brescia, a proposito di un fastidio da non sottovalutate come l’endometriosi, non ci conducono ad una fake news, ma alimentano non poca disinformazione sul suo conto. Vi faremo sapere qualora dovessero venire a galla altri aggiornamenti.

