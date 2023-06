I problemi di vicinato non sono destinati solo ai comuni mortali ma anche a chi, come Fiorello, disturba la quiete del quartiere. Lui e il suo Viva Rai2 non fanno vivere al meglio gli inquilini che abitano nelle vicinanze degli studi da cui va in onda il programma. Ma cosa è successo di preciso?

Non ci sono giunti gli stralci di una riunione di quartiere ma, a quanto pare, i residenti di via Asiago, quartiere Della Vittoria, una cinquantina in tutto, hanno deciso di scrivere alla Rai per lamentarsi di quello che accade ogni giorno intorno al civico 10 dove si trova la storica sede proprio della Rai da dove va in onda ogni giorno lo showman più amato.

A raccontare i dettagli ci ha pensato l’edizione romana di Repubblica che evidenzia che i disagi vanno avanti esattamente da sei mesi. A dare fastidio sono soprattutto i fan del programma che si piazzano in strada sin dalle prime ore dell’alba con urla, schiamazzi e canzoni. Come se questo non bastasse sembra che qualcuno sia andato oltre urinando in alcuni cortili.

Uno degli abitanti lamenta: “La situazione è insostenibile, dormo con i tappi nelle orecchie e comunque ogni giorno, cascasse il mondo, mi sveglio con le urla degli spettatori e con la musica a palla“. Una sentenza della Cassazione da ragione ai cittadini e obbliga i comuni a risarcire chi subisce un danno dalla movida, si finirà davvero per vie legali?

Visto il successo di Viva Rai2 la Rai sta già pensando ad una seconda stagione ma a questo punto è d’obbligo capire dove e come farlo alla luce di queste lamentele e del rischio che si finisca in aula di un Tribunale.