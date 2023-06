Lanciato grazie al video Ho Chiamato Favij, oggi Sespo è uno degli influencer più amati del mondo social. Ma chi è Edoardo Esposito?

Chi è Edoardo Esposito

Noto anche come Sespo, Edoardo Esposito è uno youtuber e influencer nato a Roma il 21 ottobre 1999. Fin da bambino si è distinto per la sua curiosità che lo ha portato a esplorare il mondo dei social media e a creare il suo primo canale YouTube nel 2015.

Il suo nome d’arte deriva dalla combinazione delle iniziali del suo nome e cognome (SESP) con la lettera O. Il suo genere di video è prevalentemente basato su prank, challenge e parodie musicali di canzoni famose. Il suo successo è cresciuto esponenzialmente dopo aver pubblicato il video Ho Chiamato Favij!, che ha superato le 500 mila visualizzazioni e lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Il successo

Nel corso degli anni, Sespo ha raggiunto diversi traguardi sul suo canale YouTube, arrivando ad avere oltre 2 milioni di iscritti. Ha collaborato con altri youtuber famosi come Valerio Mazzei, con cui ha formato il duo Sespo e Vale e ha partecipato a vari eventi e tour in giro per l’Italia. Ha anche lanciato una linea di abbigliamento chiamata Sespo Clothing e ha pubblicato un libro autobiografico intitolato Sespo, La Mia Storia nel 2019.

Oltre a YouTube, Sespo è molto attivo anche su altri social network come Instagram, TikTok e Twitch, dove condivide momenti della sua vita privata e interagisce con i suoi fan. Attualmente vive a Milano con la sua fidanzata Rosalba Andolfi, anch’essa influencer e youtuber. I due si sono conosciuti nel 2018 e da allora formano una delle coppie più seguite e amate del web.

Sespo è uno youtuber che si contraddistingue per la sua simpatia, la sua spontaneità e la sua creatività. Con i suoi video riesce a divertire e intrattenere milioni di persone, soprattutto giovani, che lo apprezzano per il suo stile originale e irriverente. Sespo è un esempio di come si possa trasformare una passione in una professione di successo grazie al potere dei social media.