No, non è previsto nessun duetto tra Ultimo e Geolier. L’artista di Roma smentisce categoricamente ogni voce a proposito della presunta collaborazione stiva che avrebbe in programma con il collega napoletano. La notizia era emersa in seguito ad un video circolato in rete che vedeva i due a pranzo insieme a Napoli.

Ultimo chiarisce che effettivamente quel pranzo si è tenuto ma solo perché i due sono amici e si stimano. Inoltre, tra i collaboratori di Geolier diversi sono amici di Ultimo. Il pranzo a Napoli è quindi stata l’occasione per condividere un momento in amicizia, e nulla di più. Non nascondeva altro questo incontro partenopeo ma qualcuno in rete ha ipotizzato che potesse invece essere il primo passo verso una collaborazione, magari un singolo estivo.

A far chiarezza ci ha pensato il cantautore romano, che ha smentito ogni voce.

“Non è vera questa cosa del duetto”, dice. Poi spiega l’equivoco: “Sono andato a Napoli e ho fatto un bellissimo pranzo con Geolier”. Geolier è un artista molto lontano da Ultimo “ma che stimo da morire”, dice. Niccolò è inoltre “fan del napoletano” e della canzone napoletana, complici anche le origini campane di sua mamma che lo portano a capire molto bene il dialetto napoletano.

“Siamo semplicemente stati a pranzo insieme”, ribadisce Ultimo, ma la notizia della collaborazione è da considerarsi assolutamente fake. Nei prossimi mesi, Ultimo sarà impegnato molto sul fronte dei live: tornerà in concerto negli stadi per presentare il nuovo album, Alba, rilasciato dopo la terza esperienza al Festival di Sanremo.

Da qualche giorno, inoltre, è disponibile su Prime Video il documentario Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi.