La stampa inglese ed americana è ormai scatenata. Ed anche i social sono in subbuglio. Le voci di crisi coniugale tra Harry e Meghan sono diventate una vera e propria tempesta mediatica. I sussurri a mezza voce sui presunti pessimi rapporti tra Harry e Meghan occupano pagine di giornali, trasmissioni televisive, Anche i social sono scatenati pronti a cogliere ogni dettaglio in ogni qualsivoglia movimento o parola di Harry e Meghan.

Tra moglie e marito non metter il dito insegna la saggezza popolare. Ma il caso di Harry e Meghan è ben diverso. L’erede, seppur remoto, al trono d’Inghilterra e l’affermata attrice americana sono una delle coppie più paparazzate dell’universo mondo. Harry e Meghan adorano la celebrità e non fanno nulla per sottrarsi ai riflettori. Con tutti i pro ed i contro del caso.

La loro irruzione nella Casa Reale Inglese ha scatenato un putiferio simile a quello provocata da Lady Diana al cui modello Harry ha deciso d’ispirarsi ritagliandosi il ruolo di emarginato e ribelle. Harry e Meghan si sono , era ancora vivente la Regina Elisabetta, dissociati apertamente dalla Royal Family ed hanno deciso di metterne in piazza le presunte criticità. Nulla ci è stato risparmiato: le baruffe con il fratello, la tensione con Kate la moglie perfetta dell’erede al trono vero, il clima opprimente di una condizione che coniuga enormi privilegi ma altrettante pubbliche responsabilità.

Un gioco pericoloso che, probabilmente, ha finito per logorare i rapporti tra Harry e Meghan. I due- secondo i tabloid – vivono già praticamente separati e con gli avvocati incaricati di preparare le carte per il divorzio. Evidentemente quella dei divorzi è ormai, dai tempo di Eduardo VIII, una prassi più che diffusa nella Casa Reale. Harry seguirebbe così la strada della madre Diana. Nelle scorse settimane ha suscitato molto scalpore la notizia di un presunto inseguimento di paparazzi che però è stato smentito dal tassista protagonista della vicenda. A molti è sembrata una cinica messa in scena per riaccendere i riflettori.

La storia del principe ribelle non entusiasma più le folle mediatiche come quella della povera Lady D. L’opinione pubblica è divisa su Harry “Spare”. La coppia Harry e Meghan scatena le opposte tifoserie: i nostalgici di Diana piangono l’amaro destino di Harry, i sostenitori della Casa Reale puntano il dito contro il medesimo Harry che ha finito per farsi travolgere dalla moglie Meghan perdendo ogni identità. Tra una serie tv ed un nuovo libro, nei prossimi mesi la saga continuerà a far discutere.

