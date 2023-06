Siamo a conoscenza che, in vista dei prossimi mesi, Samsung dovrebbe rendere noti i nuovi smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch 6. La prossima linea sarà composta da due orologi intelligenti: il Samsung Galaxy Watch 6 ed il Watch 6 Classic; entrambi dovrebbero essere svelati insieme ai Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 verso i mesi di luglio/agosto prossimi.

In un nuovo rapporto, è stato fatto sapere che la serie Samsung Galaxy Watch 6 è stata inserita nel famoso database di certificazione della Federal Communications Commission (FCC). Stando a quanto emerso dall’elenco di certificazione, il modello Samsung Galaxy Watch 6 (con cassa da 40mm) presenta il numero di modello SM-R930. Andiamo a dare insieme un’occhiata ai dettagli emersi. Il nuovo orologio sarà caratterizzato dal supporto per Bluetooth, WiFI 802.11 b/g/n/a, NFC e GNSS. In linea con il predecessore Samsung Galaxy Watch 5, il prossimo wereable del colosso sudcoreano supporterà la ricarica wireless. Il caricabatterie wireless del prossimo Samsung Galaxy Watch 6 ha il numero di modello ER-OR900, anche per quanto riguarda questo è lo stesso che Samsung utilizza per la sua attuale generazione di smartwatch.

Come già accennato ad inizio articolo, insieme al Samsung Galaxy Watch 6, il gigante tecnologico dovrebbe lanciare anche il Samsung Galaxy Watch 6 Classic dotato di cornici girevoli, proprio come a bordo del Watch 4 Classic. Secondo quanto emerso, il prossimo Samsung Galaxy Watch 6 Classic sarà caratterizzato da un display da 1,47 pollici con una risoluzione di 470 x 470 pixel e potrebbe anche sfruttare sotto la scocca un’unità batteria da 425mAh. Oltre a quanto appena detto, l’elenco FCC del nuovo Samsung Galaxy Watch 6, purtroppo, non rivela nient’altro per quanto riguarda ulteriori specifiche tecniche. Ad ogni modo, è possibile aspettarci che il dispositivo appaia anche su altri siti Web di certificazione nelle prossime settimane prima del suo lancio.

