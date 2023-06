Il super potente smartphone Samsung Galaxy S22 5G (2022), tra i device più venduti dell’ultimo periodo soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto qualità/prezzo, quest’oggi 3 giugno, lo porterete a casa con un’offerta imperdibile su Amazon. Il flagship compatto, infatti, è disponibile con uno sconto del ben 43% al prezzo di soli 499,90 euro (invece di 879,00 euro di listino), in versione italiana, con caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida incluso nella confezione, nel bellissimo colore Phantom Black e nella capacità di 128GB come memoria di archiviazione. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, è generalmente spedito a casa entro 1-2 mesi, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis: si tratta di un’esclusiva Amazon Prime valida fino al 20/06/2023.

Il Samsung Galaxy S22 5G presenta un design elegante e minimal, un display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici (2340 x 1080 pixel) con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz e con supporto all’HDR10+ che rende la visione perfetta di ogni contenuto. Sotto la scocca troviamo il processore Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Il flagship compatto lavora sul sistema operativo Android 12.0 e con interfaccia One UI 4.1.

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Quanto al comparto fotografico, il device presenta la più grande innovazione di sempre in uno smartphone: grazie alla modalità Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona gli scatti notturni. Sul retro la fotocamera principale da 50MP e il Super Clear Glass catturano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli. Il Samsung Galaxy S22 5G è infine alimentato da una batteria con potenza nominale di 3700mAh. Le tipologie di connettività sono: ‎Bluetooth, Wi-Fi, NFC.

