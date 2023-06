Certamente Light My Fire dei Doors non ha bisogno di presentazioni, e tutti sappiamo a memoria che fu scritta da Robby Krieger e arrangiata da tutta la band. Il lavoro più sensazionale fu senza dubbio quella del genio Ray Manzarek con quell’intro destinata ad entrare nella storia, il capo chino sul suo organo e il Rhodes Piano Basso, intento a creare una sequenza allucinata e dissonante, psichedelica quanto basta per uno dei tanti trip inevitabili quando si parla dei Doors.

Va narrato che come ogni artista “maledetto” che si rispetti, Jim Morrison riuscì a far infuriare quelli dell’Ed Sullivan Show e far bandire i Doors dal programma. Due mesi dopo l’uscita del singolo – pubblicato il 3 giugno 1967 – i Doors furono invitati ad esibirsi all’Ed Sullivan Show perché il brano era primo in classifica negli Stati Uniti.

Negli anni ’60, si sa, gli autori televisivi avevano un certo problema con i testi e la censura. Il verso “girl, we couldn’t get much higher” non piaceva allo staff e agli sponsor dal momento che aveva tutta l’aria di essere un invito al consumo di droghe. Per cui alla band fu chiesto di modificare quella frase. I Doors diedero il loro consenso e durante le prove tutto filò liscio. Le cose cambiarono con la messa in onda, quando Jim Morrison a favor di telecamera cantò il verso incriminato.

Ovviamente i Doors furono banditi per sempre dall’Ed Sullivan show dal momento che quel genere di provocazione, in quegli anni, era considerata inaccettabile. Anche con questi piccoli aneddoti i Doors fecero la storia, dal momento che una società conformista e conservatrice non era certo pronta ad un frontman così sensuale e sciamanico, a una letteratura con espliciti riferimenti all’amore libero, agli acidi e alla pace incondizionata contro ogni tipo di guerra.