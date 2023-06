Alcuni utenti di Samsung Galaxy S23 e S23+ si sono lamentati della sfocatura di alcune parti dell’immagine quando si utilizza la fotocamera principale. Questo problema è stato presente dal lancio del telefono all’inizio di quest’anno. Samsung ha ora riconosciuto che il problema esiste facendo sapere che sta lavorando per risolverlo. Le immagini acquisite utilizzando i Samsung Galaxy S23 e S23+ mostrano sfocature permanenti in alcune aree e questo problema è particolarmente evidente quando si acquisiscono scatti ravvicinati. Come riportato da “SamMobile“, il colosso di Seul afferma che è dovuto all’apertura più ampia della fotocamera principale. La società asiatica ha affermato che gli ingegneri stanno lavorando per risolvere il problema. Un aggiornamento futuro potrebbe eliminarlo.

Il disturbo, secondo quanto riferito dal produttore sudcoreano, sarebbe dovuto dalla fotocamera grandangolare posteriore, che sui Samsung Galaxy S23 e S23+ ha un’apertura luminosa che favorisce la cattura dettagliata di foto al buio. Tuttavia, il fattore implica anche che una messa a fuoco selettiva più evidente possa rendere lo sfondo delle foto un po’ sfocato. L’azienda sudcoreana ha anche offerto suggerimenti per impedire la comparsa di questo problema. Una delle soluzioni alternative consiste nel fare un passo indietro rispetto al soggetto se questo si trova a 30cm dall’obiettivo della fotocamera. Un’altra soluzione è tenere il telefono verticalmente anziché orizzontalmente o obliquamente.

Tuttavia, il colosso di Seul ha impiegato molto tempo per riconoscere il problema. Non siamo sicuri che il disguido possa essere risolto interamente a causa della sua stessa natura. Questo è lo scenario esatto in cui un obiettivo a doppia apertura avrebbe potuto essere conveniente. La funzione a doppia apertura (F1.5-F2.4) è stata introdotta con il Samsung Galaxy S9 ed era presente sul Galaxy S10, per poi essere rimossa dal Galaxy S20.

