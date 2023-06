Recentemente ha pubblicato il suo libro Per Rinascere dove racconta la sua esperienza con i disturbi alimentari e sensibilizza i suoi follower incoraggiandoli a combattere. Ma chi è Valeria Vedovatti?

Chi è Valeria Vedovatti

Valeria Vedovatti è una influencer, youtuber e tiktoker nata a Lugano, in Svizzera, il 15 gennaio 2003. La sua passione per i video nasce da bambina, quando si divertiva a girare storie con le sue amiche. Il suo modello di riferimento è Sofia Viscardi, una delle prime youtuber italiane, che l’ha ispirata ad aprire il suo canale YouTube nel 2016. Da allora, Valeria ha conquistato il pubblico con i suoi video divertenti, ironici e originali, che trattano vari argomenti come la moda, il make-up, la scuola, l’amore e la vita quotidiana. Attualmente il suo canale conta oltre 650 mila iscritti e i suoi video hanno milioni di visualizzazioni.

Valeria è attiva anche su altre piattaforme social come Instagram e TikTok, dove ha rispettivamente più di 1,2 milioni e 2,1 milioni di follower. Su Instagram condivide foto e storie della sua vita privata e professionale, mentre su TikTok pubblica video divertenti e creativi, spesso in collaborazione con altri influencer. Valeria è anche una appassionata di musica e suona il mandolino.

L’attività da scrittrice

Nel 2020 Valeria ha pubblicato il suo primo libro, Come Stai, edito da Rizzoli, un fotoromanzo che racconta la storia di una ragazza che cerca di superare le difficoltà della vita con l’aiuto dei suoi amici.

Valeria ha anche un sogno nel cassetto: diventare un’attrice. Ha infatti partecipato a qualche cortometraggio e ha dichiarato di voler studiare recitazione in futuro.

Vita privata

Valeria ha una sorella maggiore di nome Sara e un fratello maggiore di nome Luca. I suoi genitori sono separati e lei vive a Milano con una coinquilina, Elena Sofia Picone, anch’essa influencer. Valeria è fidanzata con Jody Cecchetto, figlio del noto produttore discografico Claudio Cecchetto.

I disturbi alimentari

Valeria non ha mai nascosto di aver sofferto di disturbi alimentari in passato. Ha infatti raccontato di aver avuto problemi di anoressia quando aveva 14 anni e di aver dovuto affrontare una lunga terapia per guarire. Ha voluto condividere la sua esperienza per sensibilizzare i suoi fan sul tema e per incoraggiarli a chiedere aiuto in caso di bisogno nel libro Per Rinascere.