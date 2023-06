Chi è caccia della migliore offerta per la sua spesa quotidiana non può fare di certo a meno dell’app VolantinoFacile. Si tratta di uno strumento utile e molto versatile per rimanere informati su tutti i volantini delle principali catene di distribuzione di beni di qualsiasi tipo, tenere traccia delle promozioni più interessanti e dunque pianificare al meglio le proprie uscite mensili per mangiare, vestirsi e acquistare beni di vario genere.

Funzionamento

L’app VolantinoFacile è naturalmente del tutto gratuita e disponibile sia sull’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad, sia sul Play Store per tutti i dispostiti Android compatibili. Lo strumento non necessita di autenticazione, semmai subito dopo l’installazione verranno richieste una serie di autorizzazioni per il corretto funzionamento del tool. Essenziale, ad esempio, sarà l’autorizzazione a raccogliere i dati di posizione via GPS per vedere i volantini della propria area geografica di riferimento come anche offerte dedicate. Nel caso si preferisca ovviare la procedura perché invasiva, si dovranno effettuare sempre ricerche manuali nel motore interno all’applicazione e dunque indicare in un secondo momento il luogo per il quale si intende ottenere informazioni.

Quali sono le principali funzioni dell’app VolantinoFacile? Come ovvio, direttamente dal menà principlae dello strumento posto nella parte bassa della schermata, sarà sempre accessibile la scheda Volantini: questa conterrà i cataloghi delle offerte presenti nei negozi vicini. Ogni volantino mostrato in elenco riporterà anche il dettaglio della distanza del centro di acquisti dalla propria posizione e poi potrà essere esploso per la sua consultazione. Scorrendo le pagine e tenendo premuto per un paio di secondi un qualsiasi prodotto, sarà possibile aggiungerlo in una lista della spesa da tenere a portata di mano per lo shopping. Proprio quest’ultima sarà accessibile in ogni momento nella scheda “Altro” rappresentata dall’icona dell’icona dell’ingranaggio, nella sottoscheda “Offerte Salvate”.

Tra le altre funzioni dell’app VolantinoFacile c’è quella rappresentata dalla scheda Negozi. Con un semplice click si potranno visualizzare sulla mappa i negozi preferiti, con tutte le informazioni che li riguardano e dunque indirizzi, recapiti telefonici, orari e naturalmente le promozioni attive. Dalla stessa sezione, si potranno ottenere anche le indicazioni stradali per raggiungere il centro di acquisto attraverso l’app di navigazione presente sul telefono.

Grazie allo strumento qui esaminato, in ogni momento sarà possibile gestire le notifiche di proprio interesse, ossia relative alla catena di negozi preferita o le offerte per categoria merceologica più adatta alle proprie esigenze. Ancora, oltre alla possibilità di raccogliere la lista della spesa con le offerte di maggior rilievo, ecco che sarà anche sempre possibile accedere ad una sezione di catene e negozi preferiti, ai quali accedere in maniera diretta ed immediata.

Usabilità

L’app VolantinoFacile assolve perfettamente non solo la funzione di tenere informato l’utente sulle promozioni ma anche nel guidarlo nella pratica del risparmio. La possibilità di salvare le offerte di proprio interesse, così come i singoli volantini e addirittura la possibilità di ottenere indicazioni stradali per un negozio sono tutte funzioni che aiutano per davvero chiunque a risparmiare sulla sua spesa quotidiana.

La grafica dello strumento è semplice e di immediata comprensione. Non ci sono funzioni nascoste che potrebbero non essere scovate dagli utilizzatori finali. Qui e lì nello strumento, appaiono degli annunci pubblicitari che nulla hanno a che vedere con i volantini delle catene e che rimandano a siti internet di brand di vario tipo. La cosa non stupisce affatto e vista la natura dell’applicazione potrebbe essere un ulteriore modo per non perdersi alcuna promozione.

