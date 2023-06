Il Samsung Galaxy S24 dista da noi svariati mesi: eppure, nelle ultime ore, si stanno già moltiplicando le voci relative alla sua fotocamera ed un suo aspetto davvero importante, ossia lo zoom del teleobiettivo. Rispetto a quanto visto almeno negli ultimi anni, sarebbe pronta una vera e propria rivoluzione tecnologica.

Vale la pena ricordare le caratteristiche di ex top di gamma della serie S per comprendere la portata della probabile evoluzione alla quale assisteremo. Il Samsung Galaxy S20 Ultra, ad esempio, è stato il primo smartphone del produttore (in assoluto) dotato di una fotocamera con zoom a lungo raggio. Il dispositivo aveva a bordo un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 4x e zoom digitale fino a 100x. Sempre nel 2020, era stato lanciato il Samsung Galaxy Note 20 con un’altra strategia hardware: il telefono era dotato di un teleobiettivo a 12 MP (dunque con risoluzione dimezzata) ma con zoom ottico a 5x. Soffermandosi poi sul Galaxy S21 Ultra, si è optato per due teleobiettivi da 10 MP con zoom 3x e 10x e per il Galaxy S22 e l’attuale Galaxy S23 sostanzialmente nulla è cambiato. Per l’ammiraglia che verrà, secondo quanto riporta la fonte GalaxyClub, l’intenzione sarebbe quella di operare su uno dei 2 teleobiettivi.

Cosa bolle in pentola più nello specifico? Sui prossimi Samsung Galaxy S24 Ultra uno dei 2 teleobiettivi (ossia quello finora fermo sul valore 3x) dovrebbe essere sostituito con la soluzione 5x. Il balzo in avanti non potrà che incidere sulla qualità degli scatti nelle foto a distanza, restituendo risultati sempre più professionali.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra, insieme ai fratelli minori S24 standard e Plus, saranno di certo lanciati all’inizio dell’anno prossimo, in una finestra temporale che potrebbe andare da fine gennaio a inizio febbraio.

Continua a leggere su optimagazine.com