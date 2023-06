Come ben ricordiamo, nel mese di agosto 2022, Oppo ha lanciato nel mercato in Cina gli indossabili Oppo Watch 3 e Watch 3 Pro. Adesso, pare che il produttore asiatico sia pronto a sostituire la linea Watch 3 con la sua prossima e nuova serie. Secondo un recente post pubblicato su Weibo dal noto tipster cinese Digital Chat Station, il prossimo smartwatch di punta di Oppo probabilmente bypasserà il nome Oppo Watch 4. Difatti, considerato che il numero 4 porti sfortuna in Cina e in alcune altre nazioni asiatiche, è molto probabile che la prossima serie scatterà direttamente con l’introduzione di Oppo Watch 5. Andiamo a dare uno sguardo ai primi dettagli dello smartwatch.

Secondo DCS, il nuovo Oppo Watch 5 possiede il nome in codice “Comet” e presenterà: un display quadrato con bordi curvi, sarà alimentato da una batteria da 570mAh e verrà fornito con il supporto per la connettività eSIM. Il tipster cinese ha inoltre aggiunto che lo smartwatch sarà disponibile in tonalità di fibra di carbonio bianco e nero. Considerato che i precedenti Oppo Watch 3 e Watch 3 Pro sono dotati rispettivamente di una batteria da 400mAh e da 550mAh, è possibile che Digital Chat Station si riferisca a un Oppo Watch 5 Pro e quindi non al modello Vanilla (base). Oltre a ciò, si vocifera che la serie Oppo Watch 5 possa essere presentato in via ufficiale insieme allo smartphone pieghevole Oppo Find N3; a tal proposito, un precedente post su Weibo ha rivelato che la società prevede di lanciare il Find N3 nel terzo trimestre del 2023.

Stando alle ultime voci Oppo Find N3 dovrebbe presentare le seguenti e presunte specifiche tecniche: un display OLED LTPO da 8 pollici con una risoluzione QuadHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. All’esterno, il display avrà una copertura FHD+ 6,5 pollici a 120Hz. La configurazione della fotocamera posteriore includerà un sensore principale Sony IMX890 da 50MP con OIS, un ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo periscopio da 64MP. Il device avrà una fotocamera interna da 20MP e una fotocamera da 32MP sullo schermo di copertura; dovrebbe poi essere alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, abbinato a 16GB di RAM LPDDR5 e 1TB di memoria UFS 4.0, e da una batteria da 4805mAh con supporto alla ricarica da 80W.

