In questi giorni sono in corso aspre polemiche nei confronti di molti influencer. Dopo Elisa Esposito, anche la giovanissima Martina Vismara si è trovata costretta a rispondere alle critiche di molti follower che accusano lei e altre “colleghe” di “vendere il corpo per 4 spicci”. Così Martina ha reso pubblici i suoi estratti cono e ha attaccato frontalmente i detrattori. Ma chi è Martina Vismara?

Chi è Martina Vismara

Martina Vismara è una influencer, modella e youtuber italiana, nata il 3 aprile 1999 a Legnano (Milano).

Fin da bambina è appassionata di moda e bellezza e inizia a condividere le sue foto sui social network. A soli 17 anni crea il suo brand personale, il Martina Fashion Club, e diventa l’ambasciatrice della bevanda energetica Bang Energy. Nel 2017 apre anche il suo canale YouTube, dove pubblica video di lifestyle, challenge, vlog e consigli di moda.

Il record su OnlyFans

Nel 2019 entra a far parte della piattaforma OnlyFans, dove offre ai suoi fan contenuti piccanti in cambio di un abbonamento mensile.

Grazie a questa attività, Martina guadagna cifre molto elevate che lei stessa oggi, in una video-replica su TikTok, mostra orgogliosamente a chi la critica da sempre. Martina Vismara è una delle star italiane di OnlyFans, con più di 4 milioni di follower. La sua popolarità si riflette anche su Instagram, dove ha quasi 7 milioni di follower, e su TikTok, dove ne ha oltre mezzo milione.

Martina Vismara è una delle influencer più seguite dalla generazione Z nonché uno dei personaggi che più di chiunque altro ha sdoganato il mondo di OnlyFans presentando al pubblico tutti i vantaggi della piattaforma riservata agli adulti, spesso dibattuta anche in sede politica per via dei contenuti vietati ai minori.

Ad oggi Martina Vismara è il personaggio italiano più seguito su OnlyFans.