Sul sito di MediaWorld è presente quest’oggi un’offerta davvero molto interessante che riguarda il Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna. Parliamo dell’ultimo top di gamma presentato dall’azienda sudcoreana, un modello di ultima generazione, che può contare già su qualche sconto di rilievo in grado di far abbassare di un bel po’ il prezzo di listino. Ecco quindi che quanto proposto nella giornata odierna dal sito di MediaWorld potrà far capitolare qualche utente che si ritrova ancora incerto sull’acquisto di questo Samsung Galaxy S23.

Ottimo rilancio di MediaWorld per il Samsung Galaxy S23: già Black Friday con il prezzo fissato oggi

Un’offerta ancora più allettante rispetto a quella descritta ieri con un altro articolo. Il flagship di casa Samsung può contare su uno sconto 27,78% applicato sul prezzo precedente di 979 euro. Ciò significa che attualmente tale device può essere acquistato sullo store online di MediaWorld al costo di 706,99 euro. Si ha modo quindi di poter risparmiare un bel gruzzoletto con la possibilità anche di sfruttare il finanziamento a tasso zero.

La consegna è gratuita, ma è bene accelerare i tempi d’acquisto perché si sa come in questi casi il prezzo possa variare da un giorno all’altro. Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche di rilievo di questo Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna. Si parte da un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, ma è un top di gamma che può contare su un comparto hardware di spicco grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.1.

Quest’ultimo è supportato da 8GB di RAM e da una memoria interna da 128GB. Da non sottovalutare l’aspetto fotografico di questo top di gamma con la fotocamera grandangolare da 50 MP con sensore ad alta risoluzione e il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 che combinano i fotogrammi rapidamente per estrarne da ognuno i bit, così da trasformare ciascuno di essi in una foto ad alta risoluzione. I selfie notturni e i video in contesti bui sono resi più luminosi dalla fotocamera per selfie da 12 MP. Migliorata anche la batteria rispetto al passato che ora è da 3900 mAh e perfettamente ottimizzata grazie al processore Qualcomm. Un gioiellino da non lasciarsi scappare a queste cifre.