Il nuovo Google Pixel 8 potrebbe deluderci per quanto riguarda la ricarica wireless. Sappiamo che per il prossimo mese di ottobre, Google dovrebbe annunciare il Pixel 8 e il Pixel 8 Pro. In vista del lancio previsto, il Google Pixel 8 ha ricevuto l’approvazione del Wireless Power Consortium (WPC). La certificazione ha apparentemente rivelato le capacità di ricarica rapida del dispositivo, confermando che il dispositivo del colosso di Mountain View con numero di modello GKWS6 debutterà sul mercato con il nome commerciale di Pixel 8. Secondo l’elenco, lo smartphone non supporterà l’ultima ricarica wireless Qi2, bensì il vecchio standard di ricarica wireless Qi (versione 1.2.4).

Sappiamo che la ricarica wireless Qi2 risulta piuttosto interessante, dato che si basa sulla ricarica wireless magnetica che va ad aumentare esplicitamente l’efficienza per quanto concerne il processo di ricarica. L’elenco, difatti, rivela che il Google Pixel 8 supporterà la ricarica wireless da 12W, già vista a bordo del predecessore Pixel 7. Fino ad oggi, per quanto riguarda le specifiche tecniche, gli ultimi rapporti hanno rivelato che il Pixel 8 disporrà di un display OLED da 6,16 pollici che supporterà una risoluzione FullHD+ di 2268 x 1080 pixel. Mentre, il Pixel 8 Pro avrà un display OLED da 6,7 pollici con bordi curvi. Sotto la scocca il duo Pixel 8 sarà alimentato dal processore Tensor G3.

Si vocifera, inoltre, che il Pixel 8 Pro sia dotato di una fotocamera Samsung GN2, con dimensione del sensore da 1/1,12 pollici e una risoluzione di 50MP; dotato anche di un termometro incorporato per misurare la temperatura del corpo e degli oggetti. Gli altri dettagli della serie Pixel 8 per il momento non sono noti. Stando alle ultime indiscrezioni, l’imminente evento di lancio della serie Pixel 8 dovrebbe anche vedere l’arrivo del Pixel Watch 2. Un recente rapporto ha rivelato che con l’inclusione del chip di generazione Snapdragon W5, offrirà una migliore durata della batteria e prestazioni rispetto al suo predecessore. Staremo a vedere.

