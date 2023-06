Un giornalista chiede: “Cosa pensate di ottenere?”. Il Bed-In, la protesta pacifica dell’ex Beatles e della moglie, è diventato un evento mediatico. John risponde: “All we are saying is give peace a chance”. Quella risposta piace talmente tanto a John Lennon che diventa il titolo di uno dei brani pacifisti più popolari al mondo.

Give Peace A Chance di John Lennon

La canzone, scritta da Lennon, divenne un inno del movimento pacifista americano e fu ispirata dalla celebre protesta Bed-In dei due artisti. Lennon e Ono si sposarono il 20 marzo 1969 e decisero di trascorrere la loro luna di miele a letto in due hotel diversi, uno ad Amsterdam e uno a Montréal, per protestare contro la guerra in Vietnam e promuovere la pace nel mondo.

Invitarono i giornalisti a intervistarli e a documentare la loro azione nonviolenta. Durante il Bed-In di Montréal, il 1° giugno 1969, Lennon registrò la canzone usando solo quattro microfoni e un registratore a quattro piste. Nella stanza numero 1742 del Queen Elizabeth Hotel erano presenti anche diverse celebrità come Timothy Leary, Allen Ginsberg, Petula Clark e Derek Taylor, che parteciparono ai cori della canzone.

Il testo della canzone è semplice e ripetitivo: si basa sullo slogan: “All we are saying is give peace a chance” (Tutto quello che stiamo dicendo è date una possibilità alla pace). Nel brano, Lennon cita anche i nomi di alcune persone coinvolte nel movimento pacifista o nella cultura popolare dell’epoca.

La canzone fu pubblicata il 4 luglio 1969 come primo singolo della Plastic Ono Band e raggiunse il secondo posto nelle classifiche britanniche e il quattordicesimo in quelle americane. Fu cantata da migliaia di persone durante una manifestazione contro la guerra a Washington D.C. nel novembre 1969 e divenne un simbolo della resistenza pacifica.

Give Peace A Chance è considerata una delle canzoni più importanti e influenti di John Lennon e della storia della musica popolare ed è stata cantata da tantissimi manifestanti in occasione dello scoppio della guerra in Ucraina dopo l’invasione della Russia di Putin.