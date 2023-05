I social hanno migliorato la vita a tante persone, ma quando diventano veicolo di fake news mostrano il loro lato peggiore, come ho avuto modo di constatare nel corso delle ultime ore a proposito della storia riguardante Marcella Bella morta. La cantante ha avuto un discreto successo in passato, al punto che in tantissimi apprezzano ancora le sue performance di alcuni anni fa. Ad un certo punto, come succede spesso e volentieri ai personaggi famosi, ha deciso di lasciare l’Italia e di trasferirsi all’estero. In Spagna, per la precisione ad Ibiza.

Smentiamo con forza le indiscrezioni su Marcella Bella morta oggi: fake news dai social

Dopo aver parlato di linei negli scorsi anni in contesti completamente diversi, come si nota nel nostro sito, ci sono diverse considerazioni da fare sul suo conto oggi 31 maggio. In un contesto simile, diventa interessante come sia nata la bufala su Marcella Bella morta. Ci sono siti che prendono alcune dichiarazioni del passato di personaggi famosi e costruiscono titoli farlocchi, tramite giochi di parole. E così, il trasferimento all’esterno della cantante in questo caso diventa “se ne è andata”, con il chiaro intento di ingannare i lettori, lasciando credere che sia passata a miglior vita.

Immediate le smentite dei siti che si occupano di fake news e quelli generalisti, mentre la fonte originale ci fa capire come sia cambiato anche questo mondo. In passato, infatti, si sparavano notizie false in modo classico, mentre adesso si usano sinonimi o espressioni del parlato per farci credere un qualcosa che non esiste. Così facendo, nessuno potrà dire alla redazione in questione di aver mentito spudoratamente. Fermo restando il fatto che il giochino in casi simili sia realmente sotto gli occhi di tutti.

Il caso del fantomatico annuncio su Marcella Bella morta lo testimonia alla grande. Prima o poi i vari algoritmi presenteranno il conto, punendo giustamente chi utilizza un approccio del genere.

