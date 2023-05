A breve, più precisamente per il prossimo 6 giugno, è previsto il rilascio rilascio in Asia del Samsung Galaxy F54 5G. In previsione del lancio, il tipster Paras Guglani ha fornito interessanti approfondimenti sui prezzi del nuovo smartphone. Secondo un tweet condiviso da Paras Guglani, il Samsung Galaxy F54 5G costa 28499 rupie indiane, che al cambio corrispondono a circa 323 euro. Detto ciò, andiamo a dare un’occhiata alle specifiche chiave dello smartphone F54 5G, che sono state svelate attraverso precedenti perdite.

Si vocifera che il prossimo Samsung Galaxy F54 5G presenti un display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici, offrendo una risoluzione FullHD+ e supportando un’impressionante frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per una maggiore durata, lo schermo dovrebbe essere protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass 5, proteggendo il device da graffi e cadute accidentali. Sotto la scocca, dovremmo trovare un processore Samsung Exynos 1380, affiancato da 8GB di RAM di tipo LPDDR4X, mentre lo storage interno di tipo UFS 2.2 è di 256GB ed è espandibile via microSD. Ad alimentare questo buon medio-gamma è una notevole batteria da 6000mAh, che potrebbe potenzialmente essere la più grande del suo segmento. Inoltre, è probabile che il telefono supporti la ricarica rapida da 25W.

Quanto al comparto fotografico, si dice che il Samsung Galaxy F54 5G sia composto da una configurazione versatile. Si prevede che sfoggi sul retro un sensore principale da 108MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), accompagnato da un ultra-grandangolare da 8MP, un sensore di profondità da 2MP e un flash LED. Sul lato anteriore, gli utenti si possono aspettare una fotocamera da 32MP per catturare selfie. Si prevede, infine, che il nuovo dispositivo funzioni sull’interfaccia One UI 5.1 basata sull’ultimo sistema operativo Android 13, e che pesi circa 199gr. con dimensioni di 164,9 x 77,3 x 8,4 mm.

