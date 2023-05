Sono trascorsi poco più di due anni da quando la serie dei Samsung Galaxy S21 ha fatto il proprio esordio sul mercato, ma i rilasci software sono costanti per il pubblico che ha deciso di dare fiducia al produttore coreano a proposito di questi device. Non è un caso che, dopo avervi parlato della prima patch rilasciata a maggio per i modelli in questione, come forse ricorderete tramite un nostro recente articolo, oggi sia opportuno focalizzarsi su un altro pacchetto software. Già, perché la giornata si è aperta con una sorpresa anche per il pubblico italiano, che a questo punto attende la diffusione del firmware anche qui da noi.

Almeno due problemi archiviati con il Samsung Galaxy S21 tramite il secondo aggiornamento di maggio

Cosa dobbiamo aspettarci dal secondo aggiornamento mensile per il Samsung Galaxy S21? Credere che si tratti di una patch secondaria sarebbe un grosso errore, visto che l’upgrade in questione è apparentemente più significativo rispetto al precedente. Il motivo? Come riporta questa mattina SamMobile tramite il suo approfondimento, sembrerebbe che sia stato corretto un fastidioso bug che è passato inosservato nella prima versione di questo mese. Ecco perché occorre scendere maggiormente in dettagli per forza di cose.

In realtà, l’upgrade di cui vi stiamo parlando oggi si è rivelato necessario, in quanto il primo di questo mese, contrassegnato con la sigla G99xBXXU7EWE1, pare aver introdotto un bug che ha causato il blocco e il riavvio di alcuni dispositivi. Insomma, una situazione da affrontare tempestivamente, senza attendere che fosse disponibile la patch di giugno nel corso delle prossime settimane.

L’aggiornamento in distribuzione da oggi per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S21 dovrebbe andare proprio in questa direzione. Cosa vi aspettate? Le prime segnalazioni arrivano da Austria, Grecia, Filippine, Slovenia, Paesi baltici, Vietnam, Ungheria, Paesi Bassi, Francia, Polonia e Italia.

