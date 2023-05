Il 31 maggio 1998 Geri Halliwell lascia le Spice Girls con un annuncio. Da tempo il quintetto britannico insospettisce i fan, con Ginger Spice spesso assente dagli eventi e messaggi criptici usati da Posh, Sporty, Baby e Mel B per giustificare l’assenza della collega.

Parliamo del 29 maggio, quando in occasione del compleanno di Mel B le cinque ragazze sanno già tutto. In quei giorni Geri è sotto i riflettori di tutto il mondo per aver parlato della sua lotta contro il tumore al seno, una battaglia che ora la rende portavoce di una robusta campagna di sensibilizzazione a favore delle giovanissime.

Parliamo del 28 maggio, quando le Spice Girls si esibiscono in quattro allo Spektrum Stadium di Oslo ed Emma spiega al pubblico: “Geri è a letto”. Torniamo al 29 maggio, quando per una seconda data allo Spektrum Stadium di Oslo le Spice Girls salgono sul palco in quattro per la seconda volta. Come ricostruisce Neomag, un cartello affisso all’esterno della location recita: “Geri è malata, il concerto andrà avanti come da scaletta”. Che succede?

La risposta arriva il 30 maggio, quando Geri Halliwell decide di passare ai fatti e risolvere il contratto che la lega professionalmente alle altre quattro. Va detto che tra lei e Mel B sono spesso volate scintille, ma c’è sicuramente dell’altro. Quell’altro che diventa realtà il 31 maggio 1998, quando Geri Halliwell diffonde una nota stampa:

“Questo è un messaggio per tutti i nostri fan. Purtroppo devo confermare che ho lasciato le Spice Girls a causa di divergenze tra noi. Sono certa che il gruppo continuerà ad avere successo ed auguro loro buona fortuna. Non ho alcun progetto nell’immediato. Vorrei chiedere scusa a tutti i nostri fan e ringraziarli, come tutti quelli che sono stati presenti. Vi abbraccio di tutto cuore, Geri. P.S. Ritornerò”.

Anche il Principe Carlo se ne dispiacque, e inviò a Geri Halliwell una missiva con questo messaggio: “Il gruppo non sarà più lo stesso senza di te”.