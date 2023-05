Quest’oggi sembra essere davvero irrinunciabile una super offerta di Amazon per il Samsung Galaxy S23, l’ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana che gode già di uno sconto di rilievo, rendendo tale device molto appetibile. Se stavate attendendo l’occasione giusta per acquistare il Samsung Galaxy S23, ecco che possiamo evidenziare l’ottima offerta di Amazon per il modello Cream da 128GB di memoria interna.

Offerta al top per il Samsung Galaxy S23 su Amazon: prezzo al top oggi, ma solo per poche ore

Calo visto anche nei confronti del nostro ultimo report in merito. Approfondendo quanto proposto quest’oggi dal famoso sito di e-commerce si può notare uno sconto del 24% applicato sul prezzo precedente di 979 euro. Ecco quindi che il costo finale risulta essere di 740,99 euro, cifra decisamente più abbordabile rispetto a qualche tempo fa. In pochi mesi il prezzo di questo Samsung Galaxy S23 è calato vertiginosamente, diventando un’opportunità da non lasciarsi scappare per tanti utenti che amano i prodotti di tale azienda o che semplicemente vogliono provare ad avere tra le mani un top di gamma di ultima generazione e dalle specifiche tecniche di spicco.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

C’è attualmente disponibilità immediata su Amazon, non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di qualche giorno tale device arriverà nelle vostre case. Inoltre si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa finale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter sfruttare quest’offerta da urlo per il Samsung Galaxy S23. Tra l’altro, aspetto da non sottovalutare, all’interno della confezione di vendita ritroviamo anche il caricatore e non è ormai più una cosa così scontata.

Per quanto concerne le specifiche tecniche ricordiamo la presenza di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici e di un super comparto hardware animato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico grazie alla fotocamera grandangolare da 50 megapixel accompagnata da sensori da 10 e 12 megapixel. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 dotata di ricarica super rapida. Cosa aspettate ad approfittare di tale offerta?

