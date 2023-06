Mare Fuori 4 a rischio? La serie tv Rai è diventata ormai un fenomeno soprattutto da quando è sbarcata su Netflix e adesso tutti dovranno pagarne le conseguenze. La notorietà e la popolarità sono i volti della medaglia del successo e questo significa che anche i suoi protagonisti adesso saranno nell’occhio del ciclone, anche sul set. Proprio da Napoli stanno arrivando notizie e polemiche riguardo la presenza massiccia dei fan sul set della serie con il rischio che le riprese possano addirittura subire dei ritardi, ma cosa sta succedendo?

In questi giorni il cast della serie di Rai2 è tornata sul set per le riprese dei nuovi episodi e questo ha spinto i fan a raggiungere le location per vedere dal vivo i propri beniamini e, chissà, rubare qualche spoiler sui nuovi episodi. Fin qui niente di male se non fosse che alcuni di loro sono davvero troppo focosi come ha raccontato lo stesso regista costretto a brevi stop alle riprese a causa delle urla dei presenti.

Lo stesso Ivan Silvestrini ha raccontato:

“Oggi stavano girando una scena delicata con Domenico Cuomo (alias Cardiotrap) e le vostre grida ci hanno costretto a interrompere il ciak. Magari è l’effetto dei primi giorni, spero… A volte certe performance sono irripetibili ed essere costretti a doppiarle per problemi di suono è frustrante per me ma soprattutto per gli attori“.

Al momento sembra che Mare Fuori 4 non sia a rischio sperando che l’allarme fan urlanti possa rientrare altrimenti si rischierà uno stop temporaneo più lungo. Anche in questo caso è lui che risponde alla domanda a tal riguardo proprio su Instagram: “Questa non è un’opzione. Quindi il rischio è che non riusciremo a finire e dovremo tagliare delle scene… La mia preoccupazione è soprattutto per quando non saremo più alla Marina“. Come andrà a finire per queste scene clou?