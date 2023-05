Una serie tv per raccontare uno degli incidenti nucleari della storia. Su Netflix sta per arrivare I tre giorni dopo la fine (titolo originale The Days), che ci riporta a quel tragico 11 marzo del 2011, quando uno tsunami distrusse la centrale di Fukushima Dai-ichi, in Giappone.

Un terremoto provocò lo spegnimento del sistema antisismico e dei reattori della centrale nucleare. Successivamente un’onda anomala di 14 metri distrusse

i generatori di emergenza, rimasti senza dispositivi antisismici, che tenevano attivo il sistema di raffreddamento. Un blackout e quattro esplosioni causate da fughe di idrogeno, causarono la dispersione nell’aria di sostanze radioattive, che portò all’evacuazione degli abitanti fino a un raggio di 20 chilometri dalla centrale.

Quello di Fukushima, insieme al disastro di Cernobyl del 1986, sono le catastrofi nucleari peggiori mai avvenute, classificati con il livello 7 della scala INES.

“Chi li considera colpevoli, chi degli eroi – si legge nella sinossi condivisa da Netflix – Le persone legate alla centrale di Fukushima affrontano una minaccia invisibile ma mortale: una catastrofe nucleare senza precedenti”.

Il regista della serie è Hideo Nakata, che in passato ha diretto The Ring. Koji Yakusho interpreta il capo della centrale elettrica di Fukushima. Il cast comprende anche Yutaka Takenouchi, Fumiyo Kohinata, Kaoru Kobayashi, Takuma Otoo, Ken Mitsuishi, Kenichi Endo, Yuriko Ishida.

