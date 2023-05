Una guida ai 5 migliori giochi per Nintendo Switch fa al caso di molti giovani gamers in vista dell’inizio della prossima estate. Gli impegni di studio volgono al termine e di certo si potrà beneficiare di molto tempo in più a disposizione per dedicarsi alla propria passione videoludica (magari compatibilmente ad altrettanto svago all’aperto). I titoli presenti di seguito sono la giusta combinazione tra nuove uscite e classici intramontabili che qualcuno potrebbe non aver avuto ancora il tempo di provare.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Senz’altro è il titolo del momento, uscito proprio nel corso del mese di maggio che è al termine. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è altro se non il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e proprio per questo motivo attira tanto i fan della ben nota serie. Gli sviluppatori hanno pensato ad un nuovo epico viaggio attraverso Hyrule e i suoi cieli. Le recensioni dei principali siti del settore videoludico convergono tutte nella stessa direzione: il gioco rasenta la perfezione e vale decisamente la pena testarlo quanto prima. La versione su scheda del game è già in promozione a circa 58 euro.

Offerta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Videogioco Nintendo - Ed.... Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un epico viaggio attraverso Hyrule e i suoi cieli ti attende

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Di certo si tratta di un titolo dedicato ai più piccoli ma molto divertente. Tra i 5 migliori giochi per Nintendo Switch dell’estate c’è di certo quello con protagonista il ritorno di Kirby in versione Deluxe. Obiettivo dei giocatori sarà quello di risucchiare determinati nemici per conquistare tante abilità diverse, tra cui quella Mecha. Un massimo di quattro utenti potranno giocare in locale e tutti i giocatori potranno impersonare Kirby anche contemporaneamente. Il costo di questo game è attualmente di circa 48 euro.

Offerta Kirby’s Return to Dream Land Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed.... Il gioco per Wii del nostro paffuto eroe rosa fa il suo ritorno... in...

Risucchiando determinati nemici, Kirby otterrà tante abilità...

WarioWare: Get It Together!

Gli amanti di Super Mario non si lasceranno sfuggire WarioWare: Get It Together! ossia il ritorno della storica saga spin-off di tutte le vicende del più famoso idraulico del mondo. Tra i migliori giochi per Nintendo Switch non poteva mancare questo titolo davvero particolare. Si tratta, in realtà, di una collezione di ben 200 inediti mini giochi molto divertenti. L’esperienza di gaming può essere individuale o anche collettiva con gli amici, in locale o via wireless. Oltre Wario, anche tutti gli altri protagonisti avranno abilità personali uniche. Il costo attuale di questa proposta è di circa 38 euro.

Offerta WarioWare: Get It Together! - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana -... Il ritorno della storica saga spin-off di Super Mario, ora su Nintendo...

Più di 200 frenetici e inediti minigiochi tutti da ridere



Pokémon Diamante Lucente & Perla

Impossibile trascorrere un’estate senza un titolo Pokémon a disposizione e l’opzione per Nintendo Switch Diamante Lucente & Perla è l’ideale per gli appassionati del genere. Siamo al cospetto di un remake dei giochi ben noti ma con meccaniche riviste. I giochi originali sono stati riprodotti fedelmente ma la grafica e i colori vengono restituiti al meglio (più brillanti e vivi), proprio per la console Nintendo. Il doppio pack non costa poco, all’incirca 90 euro in questo momento, ma non può di certo mancare all’appello della libreria videoludica dei fan dei Pokémon.

Pokémon Diamante Lucente & Perla Splendente Double Pack - Limited -... Goditi la storia nostalgica di Pokémon Diamante e Pokémon Perla in...

Immersa nella natura e sovrastata dall'imponente Monte Corona, Sinnoh...

Minecraft

Un grande classico irrinunciabile. L’ultimo dei migliori giochi per Nintendo Switch è appunto Minecraft. Il titolo è di certo sempre pronto ad essere sperimentato dai più giovanissimi gamers che si apprestano per la prima volta a giocare con la loro console. La soluzione è l’ideale per stimolare la fantasia e la creatività e costruire nuovi mondi dove l’avventura non manca mai. L’esperienza potrà essere individuale o collettiva con la modalità multiplayer a schermo diviso. L’attuale costo di questa proposta è alla portata di tutte le tasche, ossia 25 euro.

Offerta Minecraft - Nintendo Switch Scatena la tua creatività e scopri gli mondi creati dai tuoi amici

È un gioco di costruzioni e di avventura

