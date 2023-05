Siete in cerca dei 5 migliori accessori per viaggiare in moto? Con l’arrivo della bella stagione è un piacere prendere la propria due ruote e bruciare l’asfalto costeggiando la costiera o immersi nel verde. Bisogna, però, essere ben equipaggiati per non farsi trovare poco preparati.

Rete Ragno Elastica

Partiamo dalle basi: questa pratica rete ragno elestica vi consentirà di portare sulla vostra auto un gran numero di oggetti. Le dimensioni sono pari a 40 x 40cm, il prodotto è realizzato in gomma resistente e nylon per una maggiore elasticità e robustezza. La rete da carico può essere applicata a moto, biciclette, paddleboard, kayak quad, canoa, ciclomotore, ATV e motoslitta per poter trasportare facilmente bagagli, caschi e cestini. Il prezzo è di 8,99 euro.

Rete Ragno Elastica, Rete Bicicletta, Rete Portapacchi Ragnatela Ragno... 🏍️【Materiale di alta qualità】: La rete da carico per moto è...

🛵【Rete da carico estensibile al 200%】: La rete da carico...

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile

Naturalmente, tra i 5 migliori accessori per viaggiare in moto, non poteva mancare una copertura impermeabile che vi consenta di proteggere il vostro mezzo dalle intemperie e dallo sporco durante il periodo di inutilizzo. La copertura è in poliestere, universale per scooter, Vespa, motorino, motocicletta e motocross. Le dimensioni ammontano a 245 x 105 x 125cm. Il prezzo è di 23,79 euro.

Offerta Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile Copri... 🏍 Materiale di alta qualità: la telo moto esterno Maizjok è...

🏍 Design impermeabile e anti-penetrazione: l'interno della coperta...

ENONEO Supporto Smartphone per Moto Impermeabile

Per i vostri viaggi in moto non potrete fare a meno di un supporto per smartphone che vi permetta di consultare, sempre con grande attenzione, le mappe dal vostro dispositivo mobile senza dover staccare le mani dal manubrio. Il supporto è adatto per telefoni da 4.5 a 6.1 pollici ed è dotato di funzione impermeabile IP67. Il prezzo è di 24,99 euro.

HYC00 Zaini moto per uomo Zaino per casco impermeabile

Non avete mai idea di dove conservare il vostro casco? Lo zaino da moto che vi stiamo proponendo garantisce un design semplice e classico, con tutte le caratteristiche che servono per poter riporre caschi, dispositivi mobili (smartphone, macchine fotografiche, etc.), bibite, ombrelli per la pioggia e tanto altro. Il retro presenta una sezione espandibile che offre tutto lo spazio necessario per ogni tipo di casco: integrale, dual-sport, flip, off-road, half-face, etc. Lo zaino è stato realizzato in un particolare tessuto impermeabile in grado di resistere all’umidità (potrà essere utilizzato nei giorni nevolosi o piovosi). Il prezzo è di 40,99 euro.

HYC00 Zaini moto per uomo Zaino per casco impermeabile, Accessori... 【Grande capacità】 Lo zaino per casco da moto ha un design...

【Comodo e durevole】 Lo zaino è realizzato in tessuto impermeabile...

TISHOW Avviatore Emergenza

Per non restare a piedi forse è il caso portiate sempre con voi questo avviatore di emergenza da 3000A (adatto per tutti i veicoli a benzina o diesel 8L) e 12V, dotato anche di una torcia a LED e di una porta USB per smartphone. L’avviatore, dalla capacità di 23800mAh, può far partire in pochi secondi auto, camion, moto, ATV, tosaerba, motoslitte e barche. Il prezzo è di 59,99 euro.

