Una gran bella novità rende ora possibile collegare lo stesso numero WhatsApp su più iPhone ma, in realtà, anche su un melafonino e contemporaneamente uno smartphone Android. La funzione è stata resa disponibile grazie all’aggiornamento 23.10.76 rilasciato ieri 30 maggio sull’App Store di Apple. Per usufruirne, dunque. bisognerebbe procedere all’adeguamento dedicato e nel caso non si disponga della feature, attendere che l’implementazione giunga nel giro di pochissimo tempo, visto il suo graduale rilascio.

l’opzione per collegare lo stesso numero WhatsApp su più iPhone era molto attesa dopo che la cosiddetta Companion Mode era apparsa anche per i dispositivi Android nelle scorse settimane. Da adesso in poi, si potrà utilizzare lo stesso account dell’app di messaggistica su più melafonini. Per procedere associando fino a ben 4 dispositivi complementari, bisognerà semplicemente scegliere l’opzione “Collega questo dispositivo” sulla schermata di registrazione del numero di telefono del device secondario. Verrà visualizzato un codice QR da scansionare con il melafonino principale e il gioco sarà fatto. Non bisognerà compiere alcuna altra opzione se non attendere la sincronizzazione di tutti i messaggi delle chat.

Da una prova effettuata in redazione dopo l’aggiornamento di ieri, si può confermare che non è possibile solo collegare lo stesso numero su più iPhone ma l’operazione è attiva anche tra un melafonino principale e un secondo eventuale smartphone associato Android. Eseguendo praticamente le stesse operazioni già elencate, ecco che sarà possibile procedere con l’abbinamento. Decisamente è giusto sottolineare l’estrema utilità di una simile funzione: quando, ad esempio si desidera controllare le chat di un figlio minore dal proprio telefono o anche per motivi di lavoro, quando anche su un dispositivo personale si vuole tenere traccia delle conversazioni presenti su un device business. Saranno di certo in molti ad approfittare di queste novità ormai alla portata di tutti.

