Lisa Migliorini è una influencer e runner italiana, nata a Monza il 1° gennaio 1994. Ha iniziato a correre da bambina, seguendo l’esempio dei suoi genitor, atleti del mezzofondo. Si è laureata in fisioterapia e osteopatia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e ha aperto uno studio a Novara.

Chi è Lisa Migliorini

Nel 2016 ha creato con il suo fidanzato Fabio Cerruti un account su Instagram chiamato The Fashion Jogger, con l’obiettivo di avvicinare le persone alla corsa e alla moda sportiva. Ha ottenuto un grande successo, raggiungendo oltre un milione di follower tra Instagram e TikTok e diventando una delle influencer più seguite nel settore del running.

Lisa Migliorini condivide con i suoi fan video di lei che corre in luoghi suggestivi, consigli su come prevenire gli infortuni, migliorare le performance e scegliere l’abbigliamento sportivo più adatto. Tra i suoi follower ci sono anche personaggi famosi come Eros Ramazzotti e Linus

Il successo

Lisa Migliorini è anche una atleta non professionista che partecipa a gare di mezzofondo e maratone. Ha ottenuto buoni risultati in diverse competizioni nazionali e internazionali, come la Milano Half Marathon, la Verona Half Marathon e la Generali Halbmarathon di Berlino. Il suo record personale nella mezza maratona è di 1:23:07.

Nel 2021 ha pubblicato per Mondadori il suo primo libro, The Fashion Jogger Il Bello Della Corsa, in cui racconta la sua storia e la sua passione per lo sport e la moda. Lisa Migliorini è una donna che ha saputo coniugare due mondi apparentemente diversi, trasmettendo ai suoi follower il messaggio che correre è bello, divertente e salutare.

La premiazione a Cannes

Il 26 maggio 2023 Lisa Migliorini ha vinto il premio World Sport Influencer Award in occasione dei WIBA Awards 2023 che si sono tenuti a Cannes.

La nostra fashion jogger ha vinto il premio per la categoria Health & Fitness.