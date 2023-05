Per quanto sia fin troppo presto per poter parlare di lancio di iPhone 16 nell’autunno 2024 e venga molto più facile parlare di quello degli iPhone 15 del prossimo settembre, oggi possiamo commentare le anticipazioni relative proprio al melafonino atteso tra più di un anno. Questo grazie all’analista Ross Young, un esperto di pannelli di smartphone.

In pratica i futuri modelli di iPhone 16 Pro presenterebbero un rapporto di aspetto di 19,6:9. La larghezza del pannello non cambierebbe ma questo sarebbe più alto, avendo dunque anche un’estensione maggiore. L’attuale gamma di iPhone 14 ha un formato di 19,5:9 e questi valori dovrebbero essere esattamente gli stessi anche per gli iPhone 15 attesi tra meno di tre mesi. Insomma, mentre per i dispositivi imminenti non ci sarebbe alcun passo in avanti sotto questo aspetto, al contrario, nel 2024 si punterebbe ad un vistoso cambiamento.

Nel dare la sua previsione, l’analista Young ha anche ha anche fornito quelle che per dovrebbero essere le dimensioni esatte del display per ‌iPhone 16‌ Pro e ‌iPhone 16‌ Pro Max. La diagonale dei pannelli dovrebbe aumentare, rispettivamente, da 6,12 e 6,69 pollici e da 6,27 e 6,86 pollici. L’aumento dell’estensione sarebbe pari a 2,5% su entrambi i dispositivi e di certo non sottovalutabile. Gli iPhone 16 e 16 Plus del 2024 non beneficerebbero della novità, mentre per gli ancora più distanti iPhone 17 (previsti per il 2025) proprio questi parametri sarebbero garantiti su tutta la generazione, senza distinzione tra esemplari più o meno costosi. Questi ultimi futuribili device Apple avrebbero dalla loro parte anche l’impiego di pannelli LTPO per supportare la funzione ProMotion e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz e infine anche il plus della tecnologia Face ID sotto il display.

Almeno lato display insomma, per gli iPhone 15 attesi a settembre non ci saranno grosse rivoluzioni e c’è da chiedersi se questa mancata evoluzione spinga tanti potenziali acquirenti ad attendere l’iPhone 16.

Continua a leggere su optimagazine.com