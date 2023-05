Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima. Sta circolando un finto SMS Nexi che è in realtà una truffa ai danni di ignare vittime: un tentativo di phishing ben orchestrato e che potrebbe mettere a repentaglio tanti preziosi dati sensibili. Meglio dunque conoscere il raggiro per evitare qualsiasi rischio in questo momento, come in futuro.

Il succo dell’ultimo SMS Nexi è presto detto: come evidenziato anche nella segnalazione social sulla pagina di Nexi Italia presente al termine dell’articolo, i truffatori di turno avvisano il malcapitato del fatto che la sua utenza è stata disabilitata. L’azione, sempre secondo quanto annunciato decisamente in malafede, sarebbe stata necessaria a seguito di una mancata verifica del profilo online. Lo scenario presentato è del tutto falso: a fronte dello spauracchio del conto e delle carte disabilitate, ecco che viene richiesto l’aggiornamento dei propri dati sensibili ad un link di supporto. Proprio in quest’ultimo collegamento si innesca la vera e propria truffa. Chi entra nella finta piattaforma del gruppo Nexi non fa altro che fornire le sue credenziali di accesso o quelle relative ai suoi metodi di pagamento a cybercriminali senza scrupoli.

La stessa Nexi Italia ha chiarito che il presente SMS Nexi non è in alcun modo ufficiale ma solo un tentativo di phishing decisamente ben pensato. In effetti, la comunicazione è abbastanza verosimile, almeno all’apparenza, e proprio per questo motivo potrà irretire più di qualche vittima. Il suggerimento da tenere sempre in considerazione in questa occasione come in altre, è quello di diffidare sempre da comunicazioni allarmistiche che contengono link interni di verifica dei dati. Nessun istituto bancario invierà mai note di questo tipo, chiedendo appunto di verificare profili e account personali. Solo stando alla larga da queste minacce non si correranno pericoli di alcun tipo.

