Uno sconto da prendere in considerazione quest’oggi su Amazon è quello riguardante l‘iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, un top di gamma di stampo Apple che risulta essere ancora molto ricercato sul mercato. Se quindi state pensando di acquistare un iPhone ad un prezzo più conveniente, sicuramente quest’offerta odierna proposta da Amazon potrà essere la scelta migliore da prendere in considerazione. Approfondendo la questione si può notare come sia stato applicato uno sconto del 18% sul prezzo precedente di 939 euro, arrivando in questo modo ad un costo finale di 769 euro.

Allettante la proposta per l’iPhone 13 a prezzo basso su Amazon a fine maggio: dettagli dell’offerta

Altra promozione allettante oggi, dopo quella dei giorni scorsi. C’è quindi un risparmio abbastanza cospicuo da tener presente e che a questo punto potrebbe far capitolare molti utenti indecisi sul da farsi. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata, attualmente non c’è il rischio che le scorte possano terminare in breve tempo, ma chiaramente è probabile che possa esserci una variazione di prezzo nel giro di qualche giorno. Se quindi avete deciso di acquistare questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, è bene approfittarne.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni tale top di gamma di stampo Apple arriverà direttamente nelle vostre case. Amazon permette anche il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa finale nel tempo e dando la possibilità a più utenti di poter approfittare di questo sconto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria intera, ricordiamo come sia presente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e soprattutto possa contare su un comparto fotografico di alto livello.

Qui spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Si può contare anche sulla modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine non manca un ottimo comparto hardware capitanato dal processore A15 Bionic.

Continua a leggere su optimagazine.com