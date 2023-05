Sarah Snook è diventata mamma: l’attrice di Succession ha dato alla luce il suo primo figlio, e ha colto l’occasione per festeggiare la fine della serie tv.

L’interprete di Shiv Roy aveva annunciato di essere incinta durante la prèmiere della quarta stagione. Successivamente, la sua gravidanza è stata inclusa anche negli episodi del capitolo conclusivo di Succession.

Il figlio è nato dal matrimonio di Sarah Snook con Dave Lawson. Su Instagram l’attrice si mostra di spalle insieme a un neonato. Sullo sfondo c’è lo schermo di una televisione con l’immagine di Tom, marito di Shiv in Succession.

La Snook ha commentato così il lieto evento, che coincide anche con il finale della serie HBO: “E’ difficile esprimere cosa questo show abbia significato per me. I luoghi in cui sono andata, l’immenso talento con cui ho lavorato. Mi spezza il cuore sapere che è tutto finito. Ma il mio cuore è ora pieno di ricordi, nei momenti, sfide e trionfi, per essere in grado di spezzarsi del tutto… perciò questo mi rende grata.”

Ringraziando il cast e tutti coloro che hanno lavorato in Succession, l’attrice ha proseguito: “Sono stata benedetta per essermi unita in questa pazza avventura di uno show che sarà sempre l’apice della mia carriera, che senza dubbio sarà difficile da superare. Sono così orgogliosa e onorata dal lavoro di tutti, stagione dopo stagione.”

“Le amicizie, i copioni, le location, le battute, le mattine presto, i cambiamenti dell’ultimo minuto; gli alti e bassi. Mi mancherà tutto. Le persone di questa serie sono un gruppo talentuoso. Sono fiera di aver lavorato al loro fianco. Queste sono le persone che mi mancheranno più di tutte.”

L’attrice ha poi fatto sapere di aver appena visto l’episodio conclusivo, prima di ringraziare tutti i suoi fan per l’amore e il supporto ricevuto.

Il finale di Succession è andato in onda negli USA domenica notte. In Italia è stato trasmesso su Sky il lunedì 19 maggio in lingua originale sottotitolato.

