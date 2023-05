Finalmente è giunto il momento di presentare il nuovo ed attesissimo Redmi Note 12T Pro: si tratta del nuovo smartphone middle-range di Xiaomi, ma è un device che non si avvicina molto alla fascia premium, soprattutto per quanto riguarda alcune caratteristiche. Andiamo subito a vedere insieme quali sono le specifiche tecniche, il prezzo e l’uscita sul mercato cinese del nuovo dispositivo.

Per quanto riguarda il design, il nuovo Redmi Note 12T Pro è dotato di un look simile a quello dei precedenti modelli, con un modulo fotografico rettangolare (con bordi arrotondati) ed un display con punch hole. Lo schermo è un LCD IPS da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ (2460 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento a 144Hz e con campionamento del tocco a 270Hz. Il display, inoltre, raggiunge una luminosità di picco fino a 650nit, offre il 100% della gamma cromatica DCI-P3 e supporta Dolby Vision e HDR10. Lateralmente è posizionato il lettore d’impronte digitali. Quanto alle specifiche tecniche, il nuovo dispositivo di fascia medio-alta si basa sul processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, chipset realizzato a 4nm con GPU Mali-G610 MC6, con una frequenza massima di 3,1GHz ed è accompagnato da 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512GB di storage interno UFS 3.1.

Il tutto è alimentato da una batteria da 5080mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W. Presenti a bordo del device le connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, speaker stereo, una porta Type-C ed un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie. Lato software, lo smartphone lavora su Android 13 OS e interfaccia MIUI 14. Quanto al comparto fotografico, il Redmi Note 12T Pro presenta sul retro una tripla fotocamera con sensore primario Omnivision OV64B ½ pollici da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP con registrazione video 4K. Frontalmente la selfie-cam è da 16MP con sensore OmniVision OV16A1 e registazione video 1080p. Quanto al prezzo e disponibilità, il device sarà disponibile in Cina nelle colorazioni Ice Fog White, Carbon Black e Harumi Blue e nelle seguenti configurazioni: 8/128 GB – 1599 CNY (al cambio pari a circa 210 euro), 8/256GB – 1699 CNY (223 euro), 12/256GB – 1799 CNY (237euro) e 12/512GB – 1999 CNY (263 euro). Ricordiamo che per il momento questo prodotto ancora non è disponibile nella vendita online e negli store italiani.

