I 5 migliori accessori da viaggio cui non potrete proprio rinunciare in vista delle vostre vacanze estive? Ci sono tanti oggetti utili, ma alcuni sono a dir poco indispensabili. Vediamo insieme di quali stiamo parlando.

HCFGS Organizer Cavi, Borsa da Viaggio Custodia Cavi Resistente All’acqua

Un organizer per i vostri cavi è proprio quello che vi serve per non rischiare di andare al manicomio quando vi occorre qualche filo. Non sapete dove sistemare hardisk, cavi di ricarica, powerbank, chiavette USB o altro ancora? Non temete, da questo momento non dovrete più preoccuparvi di niente. Il prodotto è antiurto, resistente all’acqua e molto ben organizzato al proprio interno con ogni tipo di tasca possibile. Il prezzo è di 10,99 euro.

MYCARBON Bilancia per Valigie

Siete soliti viaggiare con il bagaglio a mano e non avete mai idea di quanto pesi la vostra valigia? Toglietevi ogni dubbio con questa piccola bilancia elettronica, con schermo LCD, funzione tara e valida per pesi fino a 50KG. Il prezzo è di 13,95 euro.

Philips Asciugacapelli Serie 3000 con ThermoProtect (Modello: BHD350/10)

Un altro accessorio che non può proprio mancare quando siete in viaggio è l’asciugacapelli pieghevole, da portare sempre con voi in valigia e potente al punto giusto per una messa in piega sempre perfetta. La potenza del modello che vi proponiamo è di 2100W con sistema ThermoProtect che mixa aria calda e fredda per l’utilizzo di tutti i giorni. Il prodotto prevede la cura del capello agli ioni per intensificare la lucentezza della vostra chioma. Il prezzo è di 20,48 euro.

VGEBY 1 Paio Pantofole Pieghevoli Antiscivolo con Sacchetto di Stoccaggio per Casa Volo Albergo Interno

Le vostre amate pantofole vi mancano, ma non sapete mai dove riporle in valigia? Non dovete preoccuparvi troppo, dal momento che ne esistono anche di paia pieghevoli, che diventano talmente piccole da non riuscire più nemmeno a trovarle nel vostro bagaglio. Queste in particolare sono anche dotate di un pratico sacchetto da poterle conservare al meglio, senza rischiare che possano sporcarsi o deformarsi per qualsiasi motivo. Il prezzo è di 23,94 euro.

LENCENT Adattatore Universale da Viaggio

Tra i 5 accessori da viaggio da portare sempre con voi in valigia c’è anche questo pratico adattatore, con 4 porte USB, luce notturna di tipo touch, caricatore USB con presa USA, UK, EU e AUS. Parliamo di un caricabatteria USB multiplo per smartphone, tablet o qualsiasi altro apparecchio elettronico. Il prezzo è di 16,99 euro.

