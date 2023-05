Maria Esposito è una giovane attrice napoletana, nata il 10 novembre 2003 sotto il segno dello Scorpione. Fin da bambina si appassiona al mondo della recitazione e frequenta l’Accademia di Recitazione di Napoli, dove segue lezioni di dizione e recitazione con l’insegnante Piera Violante.

L’esperienza in Mare Fuori

La sua prima e finora unica esperienza televisiva è nella serie Mare Fuori, prodotta da Rai 2 e ambientata in un istituto penale minorile. Maria interpreta il ruolo di Rosa Ricci, la sorella minore di Ciro e Pietro, due fratelli coinvolti nella camorra. Rosa entra volontariamente in carcere per vendicare la morte dei suoi fratelli e si innamora di Carmine, un altro detenuto.

Maria appare per la prima volta sul finale della seconda stagione di Mare Fuori, ma diventa una delle protagoniste nella terza stagione, in onda dal febbraio 2023. Grazie al successo della serie, Maria e altri membri del cast hanno partecipato al Festival di Sanremo 2023 dove hanno cantato la canzone O Mar For, colonna sonora della fiction.

Vita privata e social

Sul piano personale, Maria è stata fidanzata con Antonio Orefice, un altro attore napoletano che ha recitato in Mare Fuori nelle prime due stagioni nel ruolo di Totò. I due si sono conosciuti sul set e hanno sfilato insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Maria è molto attiva sui social network, dove ha oltre 200 mila follower su Instagram. Sul suo profilo condivide foto e video della sua vita privata e professionale, mostrando anche i suoi numerosi tatuaggi.