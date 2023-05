Un misterioso dispositivo Samsung inedito sta ora facendo il giro della cosiddetta blogosfera dopo essere comparso nel benchmark di machine learning (ML) di Geekbench. Ciò che ha fatto impazzire tutti per questa voce di Geekbench è che il dispositivo in fase di test sembra essere alimentato dal chipset Exynos 2300. Si ritiene che l’Exynos 2300 sia stato cancellato, quindi vederlo in azione sembra insolito. Alcuni ipotizzano che il misterioso dispositivo (SM-S919O) potrebbe essere il prossimo Samsung Galaxy S23 FE.

Come riportato da “SamMobile“, per prima cosa, questo sembra essere il momento perfetto per ricordare che, anche se la maggior parte delle voci di Geekbench sono legittime, il benchmark non è infallibile. Prima esistevano voci di benchmark false, poiché è possibile falsificare l’identità di un dispositivo e farlo passare per qualcosa di completamente diverso. Detto questo, il benchmark SM-S919O ci dice che questo non dovrebbe essere il Samsung Galaxy S23 FE. Il dispositivo Fan Edition è noto per avere il numero di modello SM-S711x: è probabile che stiamo osservando una voce di benchmark falsificata.

Un’altra cosa che il benchmark ci dice è che il misterioso dispositivo è dotato di un chip a 9 core che vanta una GPU Xclipse 930, il successore dell’attuale Xclipse 920 trovato sul SoC Exynos 2200. Inoltre, la voce del benchmark suggerisce che il dispositivo esegua stranamente una vecchia versione del firmware (S919OXXU0AVI1), che corrisponde al mese di settembre 2022. Inutile dire che l’OEM asiatico possa utilizzare un firmware così vecchio per quello che sarebbe un imminente telefono Fan Edition alimentato da un nuovo chipset. A parte la possibilità di trovarci al cospetto di una voce Geekbench completamente falsa, c’è anche la possibilità che si il tutto si presenti come un banco di prova hardware per il SoC Exynos 2300 inedito e cancellato, che un ingegnere Samsung ha rispolverato per qualche motivo e ha deciso di testare utilizzando Geekbench. Potrebbe trattarsi di un dispositivo che il colosso di Seul non ha mai voluto commercializzare, ma che ha utilizzato per testare il chipset. Indipendentemente da dove stia la verità, questo benchmark di certo non ci convince che il chip Exynos 2300 sia in arrivo. Per quanto ne sappiamo, non è cambiato nulla.

