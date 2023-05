Mancano alcuni dettagli alla firma del contratto ma ormai è certo il ritorno su Rai Uno della finale di Miss Italia. Era un decennio che Miss Italia aveva abbandonato l’ammiraglia di mamma Rai. Dopo qualche stagione su La 7, su Miss Italia approdata al web nel frattempo era sceso un velo d’oblio. Adesso il ritorno in pompa magna di Miss Italia su Rai Uno.

I nuovi palinsesti saranno presentati il prossimo luglio e scopriremo il posto riservato a Miss Italia nella programmazione della televisione generalista. Sarà definita la formula della finalissima ed il numero di serate – erano cinque ai tempi d’oro – che Rai Uno dedicherà a Miss Italia. Era l’appuntamento nazional popolare Miss Italia al pari del Festival di Sanremo. Bene o male anche i critici più acerrimi un occhio alle ragazze di Miss Italia lo buttavano, così come tutti orecchiano le canzoni di Sanremo.

Mentre Sanremo è riuscito a tornare ai fasti dorati del passato, Miss Italia era in agonia. Sanremo ha saputo arruolare i fenomeni dei talent e del web portandoli al successo della platea di Rai Uno. Miss Italia è stata soppiantata dal web che permette molta più visibilità alle fanciulle in cerca di popolarità.

La notizia del ritorno su Rai Uno di Miss Italia ha scatenato un vivace dibattito. Gli appassionati fremono in attesa di conoscere e votare le più belle concorrenti selezionate dopo dure prove regionali. I detrattori contestano il concorso di bellezza ritenendolo un’offesa alla dignità della donna. E’ una diatriba destinata a continuare con il trascorrere delle settimane che ci separano dall’appuntamento di Rai Uno con Miss Italia. E se per qualcuno è avvilente per il servizio pubblico trasmettere un programma che premia il corpo riducendo la complessa femminilità al mero apprezzamento fisico, per altri si tratta di una vetrina eclatante per coloro che ambiscano ad una carriera in televisione, al cinema, nella moda.

Continua a leggere su optimagazine.com