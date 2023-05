Il 29 maggio 1997 a Memphis fa caldo e un bagno rigenerante potrebbe dare sollievo. “Keith, che ca**o stai dicendo?”, inizia così la storia della scomparsa di Jeff Buckley, 31 anni, quando il cantautore scompare dalla vista dell’amico Keith Foti mentre sta nuotando nel Wolf River, un affluente del Mississippi. C’è una giornata di sole, c’è un rimorchiatore e ci sono i Led Zeppelin. Un puzzle caotico che ancora oggi mette i brividi, se pensiamo che quelle acque hanno ucciso una delle voci più belle della storia dell’uomo e dell’arte.

“Keith, che ca**o stai dicendo?”. Queste parole sono di Joan Wasser, 26 anni. È la fidanzata di Jeff, quello di Grace, quel bel ragazzo dalla voce incantevole e dal talento inumano. Dall’altra parte del telefono c’è Keith Foti. I due si conoscono a malapena. Keith lavora per Gene Bowen, il tour manager di Jeff Buckley. Quella sera, intorno alle 20, Keith e Jeff sono saliti su un van a noleggio per raggiungere Young Avenue, l’indirizzo della sala prove dove arriveranno gli strumentisti assoldati da Gene Bowen per registrare il disco.

I due si perdono per strada e Jeff propone a Keith di fermarsi sulla riva del Wolf River per fare un bagno. Foti porta con sé lo stereo portatile e Jeff entra in acque con i vestiti addosso. “Il primo è divertente, è il secondo che… “, questo dice Jeff mentre inizia nuotare sul dorso e prima di intonare Whole Lotta Love dei Led Zeppelin. “Non ti allontanare”, gli dice Keith.

Poco dopo inizia l’incubo. Jeff sta andando a largo e Keith Foti lo invita a tornare indietro, ma il cantautore non lo sente. “Jeff, stai attento! C’è un rimorchiatore!”. Le onde del battello arrivano a riva e Keith si volta per un istante per mettere al riparo il suo stereo. Quando si volta di nuovo verso il Wolf River, Jeff non c’è più.

“Keith, che ca**o stai dicendo?”, dirà Joan a Keith quando quest’ultimo al telefono le dice che “Jeff voleva farsi un bagno”. Il 4 giugno, 6 giorni dopo la scomparsa di Jeff Buckley, il cadavere verrà notato nelle stesse acque da un turista a bordo dell’American Queen.