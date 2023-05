Lo scandalo Watergate è al centro della nuova miniserie targata HBO in arrivo in Italia a giugno. Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers sarà trasmessa in esclusiva su Sky e disponibile su NOW a partire dall’11 giugno. A partire da questa data su Sky Atlantic verranno proposti i cinque episodi, uno a settimana.

La storia di Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, ispirata da libro del 2007 Integrity, di Egil Krogh e Matthew Krogh, è ambientata nel 1971 e si basa sulle vicende di due ex agenti, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), rispettivamente di CIA ed FBI, che indagano sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers (i documenti segreti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America in cui sono presenti importanti dati sulle strategie e i rapporti del governo federale con il Vietnam nel periodo che va dal 1945 al 1967) e, loro malgrado, scatenarono il Watergate. Uno dei più grandi scandali della storia degli Stati Uniti, che rese la Casa Bianca un luogo vulnerabile e per nulla inviolabile, è raccontato in modo sarcastico e dissacrante.

Infiltrati alla Casa Bianca è ideata da Alex Gregory e Peter Huyck. Prodotto da Crash&Salvage, HBO Entertainment, The District e wiip.

Oltre a Woody Harrelson e Justin Theroux, nel cast compaiono anche Lena Headey, Kiernan Shipka, Ike Barinholtz, Yul Vazquez, David Krumholtz, Rich Sommer, Judy Greer.

