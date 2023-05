La privacy è molto importante per WhatsApp, lavora costantemente per garantire agli utenti che la utilizzano massima sicurezza. Sappiamo come l’app di messaggistica si stia evolvendo con il tempo, arrivando ad assomigliare sempre più ai vari social. Infatti c’è la possibilità, proprio come accade su Facebook o Instagram, di pubblicare uno stato WhatsApp che sia una foto, un link, un video, una frase e che potrà essere visualizzato dai contatti presenti in rubrica.

Impariamo a visualizzare storie WhatsApp senza essere scoperti: alcune dritte utili per tutti

Dunque, oltre al supporto per il backup, come osservato di recente, occorre approcciare correttamente la questione delle storie WhatsApp. Chi posta uno stato su WhatsApp saprà in automatico chi avrà visualizzato il contenuto, ma se invece chi visualizza non vuole essere sgamato? Come fare insomma a non lasciare traccia, ma allo stesso tempo guardare uno stato di un nostro contatto WhatsApp? Ci sono due procedure molto simili da seguire che dipendono se si possiede un iPhone oppure uno smartphone Android e vediamo più nel dettaglio come fare.

Se si possiede un iPhone, per visualizzare uno stato WhatsApp senza farsi accorgere dal diretto interessato di averlo visto bisogna: cliccare su “Stato”; qui ci saranno gli “Aggiornamenti recenti” di chi ha pubblicato un contenuto. Per non essere visti è importante recarsi in basso a destra dove ritroviamo la classica rotellina delle “Impostazioni”, cliccando su apparirà un elenco ma bisognerà entrare su “Privacy” che dà tutta una serie di informazioni dall’ultimo accesso online a chi può vedere il proprio Stato. Scorrendo verso il basso ecco la voce “Conferme di lettura”. Se sarà attiva, tutti gli utenti che avranno pubblicato una storia sapranno se l’avremo vista; viceversa, se viene disattivata, non si potranno vedere le conferme di lettura di altre persone. Ecco che quindi avremo modo di visualizzare le storie degli altri senza essere visti.

Per Android il procedimento è simile, basterà recarsi nelle “Impostazioni” che si trova in alto a destra e seguire il percorso “Account” e subito “Privacy” per scorrere, anche in questo caso, fino ad arrivare alla voce “Conferme di lettura”. “Se l’opzione è disattivata, non potrai inviare o ricevere le conferme di lettura”. A quel punto si avrà modo di osservare le storie degli altri anche in questo caso in incognito.

