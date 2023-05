Per ragioni connesse alla festa azzurra che si sta organizzando in vista dell’ultima giornata di campionato, i biglietti di Napoli-Sampdoria sono tra i più atteso in vista del prossimo weekend. Un match totalmente inutile ai fini della classifica, ma al quale i sostenitori partenopei non vogliono rinunciare per alcuna ragione al mondo. Ecco perché tutti vorrebbero informazioni certe sulla questione, a partira dalla data e dall’orario del match. Le anticipazioni di De Laurentiis, in merito al presunto calcio d’inizio domenica 4 giugno alle 19, non trovano ancora conferme dalla Lega.

Alcuni chiarimenti su quando escono i biglietti di Napoli-Sampdoria: precisazioni anche sui prezzi

Su questi dettagli, infatti, si avranno maggiori indicazioni solo nella giornata di lunedì, quando la stessa Lega ci dirà quali saranno anticipi e posticipi dell’ultima giornata. Si attende questo fine settimana per capire quali squadre avranno i medesimi obiettivi di classifica, in modo da garantire contemporaneità ai match in cui ci si gioca qualcosa in comune. Per quanto riguarda i biglietti di Napoli-Sampdoria, qualcosina si può anticipare dopo il nostro ultimo punto della situazione. Ad esempio, entrambe le compagini non hanno pretese, ragion per cui l’ipotesi fatta prima da data ed ora è più che concreta.

Detto questo, non c’è certezza sul fatto che i biglietti di Napoli-Sampdoria possano uscire già nella giornata di lunedì. Lo ha ribadito anche Amedeo Bardelli, responsabile Ticketone, il quale in questi giorni ha voluto precisare dei punti intervenendo in diretta ai microfoni di “Calcio Napoli 24 Live”. Anche i prezzi al momento non sono ancora stati comunicati dalla Società, mentre viene ricordato ai tifosi e soprattutto ai rivenditori che pagre per una prenotazione rappresenti una pratica scorretta e sanzionabile.

Dunque, per i biglietti di Napoli-Sampdoria e su quando escono si potrebbe arrivare anche a martedì.

