Se state cercando uno smartphone Android di qualità e ad un prezzo più ragionevole, può fare al caso vostro il Samsung Galaxy S22, top di gamma dello scorso anno che si ritrova ad essere scontato su Amazon. In queste ore infatti, il modello Phantom White da 128GB di memoria interna, è stato sottoposto ad un ulteriore sconto che potrà farvi risparmiare qualche euro in più sul suo acquisto. Vediamo più nel dettaglio l’offerta odierna di Amazon per questo Samsung Galaxy S22.

Decisamente basso il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon: i dettagli della nuova offerta

Prezzo ancora più aggressivo rispetto a quello preso in esame pochi giorni fa con un altro articolo. Il famoso sito di e-commerce ha applicato un ulteriore sconto del 15% circa sul prezzo consigliato in precedenza di 574,10 euro, arrivando al costo attuale di 499 euro, con un altro piccolo risparmio che potrebbe far comodo a diversi utenti intenzionati ad acquistare questo Samsung Galaxy S22. Nel corso di queste settimane il costo di questo top di gamma di stampo Android sta calando con una certa continuità, sicuramente è il periodo migliore per poterlo avere tra le mani e fare un ottimo acquisto.

Nonostante infatti sia arrivato sul mercato il Galaxy S23, questo modello è ancora attuale per le sue specifiche tecniche e risulta essere un’occasione da non perdere. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, anche se bisogna attendere qualche giorno in più per averlo tra le mani. Amazon concede anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, dando l’opportunità a più utenti di acquistare tale device.

A questo punto può essere interessante rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S22. Si parte dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici in grado di offrire un’ottima visibilità all’aperto. Il processore realizzato a 4nm aiuta ad ottimizzare i consumi della batteria da 3700 mAh. Molto interessante è anche il comparto fotografico, con sensore principale da 48 megapixel e dotato di intelligenza artificiale. Un prodotto di assoluta qualità che continua ad essere scontato su Amazon. A voi la scelta finale.

