L’attesa per Euphoria 3 si allunga ancora. Inizialmente prevista per il 2024, la terza stagione della serie HBO arriverà solo l’anno successivo, ossia nel 2025.

I motivi del ritardo sono semplici. Tra lo sciopero degli sceneggiatori, gli impegni del creatore della serie Sam Levinson per The Idol e la fitta agenda di Zendaya, protagonista di Euphoria, l’uscita della terza stagione è stata così rimandata.

Il teen drama ha debuttato nel 2019. A causa della pandemia, la seconda stagione è uscita nel 2022.

“Euphoria è uno di quegli [show] che avevamo iniziato a scrivere in tandem con la post-produzione di The Idol, ma a questo punto non abbiamo poi così tante sceneggiature”, afferma Francesca Orsi, dirigente della HBO. “Non possiamo iniziare le riprese, quindi la consegna di quello spettacolo – idealmente nel 2025 – sarà determinata da quando potremo riprendere con Sam, che a questo punto [non sta scrivendo] e sta finendo con The Idol.”

Non solo Euphoria 3: lo sciopero degli sceneggiatori americani, iniziato quasi un mese fa, ha messo in pausa diverse serie tv. House of the Dragon è in lavorazione, e con la speranza di lanciare la seconda stagione nell’estate del 2024. L’autore de Il Trono di Spade, George RR Martin, ha dichiarato che il suo altro prequel, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight , non andrà avanti nella produzione.

Anche la produzione delle nuove stagioni di The Last of Us e The White Lotus è in pausa. “Stavamo pensando di far slittare The Last Of Us al 2025”, ha detto la Orsi. “Con The White Lotus pensavamo di essere pronti per il 2024, ma c’è qualche domanda sulla tempistica dello sciopero…”

“Spero che, prima o poi, possiamo trovare un accordo”, ha aggiunto. “Altrimenti, dovremo valutare qual è il programma per il 2024, e quali sono le serie che verranno consegnati per il 2025. A questo punto, quegli show che sto cercando di mandare in onda non sarebbero necessariamente pronti se questo sciopero [dovesse] durare da sei a nove mesi. Quindi sì, questa è un grande problema per noi. Penso, però, che una volta arrivati a un compromesso, percorreremo quella strada tutti insieme.”

