Ci sono ancora segnalazioni, oggi 26 maggio, in merito al sistema CIE che non funziona. Per farvela breve, la settimna che volge al termine è stata caratterizzata da problemi che hanno impedito spesso e volentieri l’emissione della carta d’identità elettronica. Una situazione che ricorda almeno in parte quella che abbiamo avuto modo di esaminare in passato con un altro articolo sul nostro magazine. Proviamo a capire come stiano andando le cose questo venerdì, ma soprattutto quali siano le prospettive in vista della prossima settimana, quando dovranno essere ricollocati gli appuntamenti che sono saltati di recente.

Sta finendo una settimana con CIE che non funziona: cosa succede per gli appuntamenti saltati

Dunque, stiamo vivendo una settimana intensa con CIE che non funziona. Se da un lato è vero che stamane stiano arrivando segnali incoraggianti, in merito al ripristino del servizio, al contempo è inevitabile che si debbano prendere in esame nuove prospettive per gli appuntamenti. Sia quelli che non si sono potuti concretizzare di recente, sia le emissioni che erano previste a stretto giro. Tutto dovrà scalare, con volumi diversi a seconda del Comune di riferimento. Per questo motivo, non c’è e non ci sarà una tempistica standardizzata per tutti.

Come confermato dai profili social di alcune amministrazioni comunali, tra oggi e lunedì coloro che hanno appuntamenti in sospeso verranno richiamati per ricollocare data ed orario in base alla fila virtuale che, a seconda dei casi, si è venuta a creare di recente. Ogni gestione, dunque, richiederà strategie differenti, ma è importante evidenziare che entro lo scorcio iniziale della prossima settimana tutto dovrebbe risultare più chiaro per il pubblico coinvolto.

Dunque, al momento non possiamo fare altro che attendere chiamate dai Comuni, in relazione al servizio CIE che in alcune realtà ancora non funziona secondo gli ultimi feedback forniti dal pubblico.

Continua a leggere su optimagazine.com