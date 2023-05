Tante future mamme sono a caccia della migliore app per la gravidanza, uno strumento utile che le accompagni durante tutti (o quasi) i 9 mesi di gestazione in una fase davvero cruciale della loro vita. Il tool che fa al caso loro è Gravidanza +, sviluppato da Philips e Avent. Lo strumento, oltre al consueto calcolo delle settimane, garantisce anche un numero di informazioni davvero variegato e sempre aggiornato, oltre a delle opzioni davvero utili.

Funzionamento

L’app Gravidanza + è disponibile gratuitamente sia per i dispositivi Android sul Play Store e sull’app Store Apple per gli iPhone. Molti genitori (sia mamme che papà) scaricheranno lo strumento per effettuare un calcolo delle settimane di gestazione. In effetti, questo primo ed essenziale compito è eseguito alla perfezione dallo strumento. Dopo il download e l’installazione, al primo accesso, sarà richiesta l’indicazione della data dell’ultimo ciclo per fornire immediatamente la DPP (Data Presunta del Parto). Da questo momento in poi, l’esperienza d’uso sarà sempre personalizzata: direttamente nella Home dell’applicazione, con l’indicazione della settimana e giorno del bambino in pancia.

Attraverso la presente app per la gravidanza, sarà sempre possibile visualizzare modelli 3D interattivi dell’embrione e del feto. Ad ogni settimana, lo strumento restituirà la visione del bambino in ogni suo aspetto, con la possibilità di ingrandire dettagli come il nasino o l’orecchio. Tra l’altro, c’è da segnalare come anche il colore della pelle del bambino sia personalizzabile sulla base di quella dei genitori. In ogni momento, si potranno consultare le dimensioni del bambino e la sua lunghezza sulla base dei valori medi riferiti al particolare momento della gravidanza. Particolarmente intuitiva e utile sarà la comparazione con il bebè in pancia con le grandezze di frutti, animali e dolci.

Gravidanza + va ben oltre il semplice calcolo della settimana di gravidanza. Lo strumento presenta una guida dettagliata su tutto quanto accadrà (durante la gestazione) sia alla mamma che al bambino. Attraverso l’applicazione, si potrà accedere anche ad un elenco molto ampio di articoli pubblicati giornalmente e tutti relativi al variegato universo della genitorialità, con una particolare attenzione anche al ruolo dei papà. Non mancheranno mai i consigli sull’alimentazione e sull’attività motoria da non trascurare nei 9 mesi.

Tra le utilità a disposizione dell’app c’è la guida alla preparazione della valigia per l’ospedale a partire dal terzo trimestre, ma anche uno strumento per aggiornare un diario della gravidanza con le visite ginecologiche e altri impegni in programma. Ci si potrà affidare facilmente anche al registro del peso corporeo e, nel caso in cui si voglia passare ad una versione premium dello strumento, anche ad ulteriori plus molto importanti come il contatore dei calci giornaliero e il timer per le contrazioni, entrambi molto utili proprio in dirittura d’arrivo del parto. Tra le opzioni meno necessarie ma molto divertenti e simpatiche, c’è anche la possibilità di creare un album fotografico della gravidanza con le foto del pancione. Il tutto potrà essere salvato, condiviso e conservato per un futuro ricordo.

Usabilità

Certamente l’app per la gravidanza qui esaminata non deve sostituirsi al supporto di personale medico, ma senz’altro lo strumento include una serie di dritte davvero molto utili per tutte le settimane di gestazione. Tra i punti a favore dell’applicazione c’è senz’altro la sua estrema facilità d’uso con un’interfaccia accattivante e davvero molto densa di contenuti. Una nota positiva, in riferimento agli argomenti trattati nelle news, è l’attenzione rivolta alle informazioni specifiche per le gravidanze gemellari, cosa alquanto rara nel panorama degli strumenti di questo tipo.

Un peccato soltanto è apprendere che funzioni utili come il monitoraggio dei calci e delle contrazioni siano destinati solo alla versione premium dell’applicazione. Chi vorrà affidarsi a questa soluzione dovrà di certo acquistarla per tempo, per non rischiare poi di non usufruirne dei relativi benefici al momento opportuno.

Continua a leggere su optimagazine.com