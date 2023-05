Sta arrivando uno degli aggiornamenti più significativi della serie Samsung Galaxy Z Flip di Samsung. Ogni perdita finora conferma che il Samsung Galaxy Z Flip 5 di nuova generazione presenterà un display più grande. Sebbene la nuova cover screen avrà un’insolita forma simile a una cartella, garantirà un’usabilità molto più elevata quando il flip-phone verrà chiuso. Per massimizzare il potenziale del pannello da 3,4 pollici, riteniamo che il colosso di Seul dovrebbe andare ben oltre nel reparto software e creare elementi dell’interfaccia di alta qualità per le dimensioni e la forma dello schermo di copertura. Lo schermo di copertura del Samsung Galaxy Z Flip 5 consentirà alle persone di visualizzare e scrivere messaggi, navigare sul Web ed utilizzare le app e le funzionalità della One UI in modo più confortevole quando non hanno voglia di aprire il telefono. Questo è di per sé un vantaggio, ma speriamo che il produttore sudcoreano abbia più assi nella manica.

Come riportato da “SamMobile“, è probabile che ogni flip-phone pieghevole Galaxy che verrà avrà un display esterno abbastanza grande da coprire quasi la metà del dispositivo. Come tale, potrebbe essere il momento per Samsung di sviluppare nuovi ed intelligenti trucchi per lo schermo di copertura. Riteniamo che il colosso di Seul dovrebbe creare un’intera gamma di nuove animazioni relative esclusivamente allo schermo di copertura a forma di cartella del Samsung Galaxy Z Flip 5 e dei modelli futuri. Ogni tipo di notifica possibile, che si tratti della notifica di un messaggio, informazioni su un dispositivo indossabile connesso o qualsiasi altra, dovrebbe avere un’animazione ben dettagliata.

Per gli utenti preoccupati per la durata della batteria, il produttore asiatico dovrebbe offrire la possibilità di disabilitare la visualizzazione di queste animazioni quando lo schermo della cover è spento (o l’Always-on Display è abilitato) e quando il telefono rileva che si trova all’interno di una tasca. Resta da vedere se l’OEM asiatico abbia in programma qualcosa di simile per il Samsung Galaxy Z Flip 5. Secondo i rapporti del settore, la società dovrebbe svelare i telefoni pieghevoli di nuova generazione a luglio in occasione di un evento Unpacked ospitato al COEX in Corea.

