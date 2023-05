L’iPhone 15 atteso per il prossimo settembre dovrebbe supportare un nuovo standard di ricarica wireless denominato Qi2. Questo è quanto rivelato dalla fonte affidabile ChargerLAB, solo nelle scorse ore. Si tratterebbe di una tecnologia che affiancherebbe quella nota MagSafe e la cosa avrebbe due tipi di risvolti pratici: quello puramente tecnico, con riferimento alla velocità di ricarica e un altro economico, in relazione al costo del modulo associato alla novità.

La fonte citata sottolinea che i primi caricabatterie certificati Qi2 dovrebbero essere disponibili in tempo per le festività natalizie del 2023, come riportato dal Wireless Power Consortium. La tecnologia Qi2 si basa sullo standard MagSafe di Apple e, proprio per questo motivo, è più che adatta per la ricarica dei futuri iPhone 15, anche ad una velocità di 15 W. Sugli attuali iPhone, per intenderci, i caricabatterie wireless non MagSafe sono limitati a velocità di 7,5 W ma le cose dovrebbero evolversi con la prossima generazione di melafonini.

I nuovi caricabatterie Qi2 per i futuri iPhone 15 potrebbero essere una novità più che gradita per un aspetto di non poco conto. Gli accessori specifici non devono utilizzare il costoso modulo MagSafe di Apple e non devono neanche essere certificati nell’ambito del programma “Made for iPhone” di Apple. Quanto appena detto vuol dire una cosa molto semplice: entro le prossime feste natalizie, dovranno debuttare sul mercato caricabatterie molto simili a MagSafe ma decisamente più convenienti. La questione del prezzo è decisamente aperta ma la fonte appena citata ha confermato che attualmente il costo all’ingrosso del modulo MagSafe di Apple è di circa 16 mentre il modulo Qi2 costerebbe meno di un terzo, dunque poco più di 15 euro. Il valore commerciale finale del prezioso accessorio insomma dovrebbe essere decisamente alla portata di molte più tasche.

