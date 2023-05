Ottime notizie per gli amanti dell’intelligenza artificiale, l’app ChatGPT per iPhone è disponibile ora in un numero notevole di paesi. Dopo l’anteprima dello strumento per melafonini solo negli Stati Uniti, OpenAI ha annunciato la distribuzione della soluzione in molte parti del mondo. Peccato solo che l’Italia sia rimasta per ora fuori dalla lista dei fortunati beneficiari del servizio.

Al momento, l’app ChatGPT può essere utilizzata in tutti i seguenti paesi:

Albania, Algeria, Argentina, Azerbaigian, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Croazia, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Francia, Germania, Ghana, India, Iraq, Irlanda, Israele, Giamaica , Giappone, Giordania, Kazakistan, Corea, Kuwait, Libano, Lituania, Mauritania, Mauritius, Messico, Marocco, Namibia, Nauru, Nuova Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Perù, Polonia, Qatar, Slovenia, Tunisia, Regno Unito Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti.

Considerando che molti paesi europei a noi limitrofi hanno ora a disposizione proprio l’app OpenAI, è davvero un peccato che per l’Italia l’applicazione per il chatbot basato sull’intelligenza artificiale non sia a portata di mano. In effetti, nel ritardo per la disponibilità entro i nostri confini potrebbero aver influito le ultime vicende legate alla querelle con la nostra Autorità per la Protezione dei dati. Per quanto la questione sia stata risolta all’inizio del mese corrente, non va dimenticato che (per svariate settimane) il servizio di OpenAI non sia stato fruibile ufficialmente dai nostri confini e la stessa società abbia lavorato di buona lena per adeguarsi alle richieste del nostro Garante. Magari, proprio per questo motivo, sarà necessario un po’ di tempo aggiuntivo più per mettere a punto lo strumento per noi italiani, visto che le prerogative sono state altre fino a solo poco tempo fa.

Una volta che OpenAI darà il via al rilascio dell’app ChatGPT nel nostro paesi, tutti i possessori di iPhone potranno facilmente accedere al chatbot per qualunque richiesta e domanda, ottenendo contenuti validi per qualsiasi ambito lavorativo, di formazione, o semplicemente per il loro intrattenimento. A fronte dei tanti passi compiuti per i dispositivi Apple, c’è da dire che dell’arrivo di ChatGPT su Android nel nostro paese come altrove non si hanno notizie. Lo sviluppo della soluzione per OS mobile Google è probabilmente ancora in atto.

