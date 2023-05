Il prossimo 29 maggio Honor presenterà in Cina i nuovi smartphone Honor 90 e 90 Pro. Poco dopo il loro lancio, il produttore cinese prevede di lanciare altri due prodotti, come un device di fascia media chiamato Honor X50 e uno smartphone pieghevole chiamato Honor Magic V2. Il lancio dell’X50 è previsto per il prossimo mese di giugno, il dispositivo è già apparso nel database di TENAA, piattaforma di certificazione cinese, attraverso la quale sono emerse le sue specifiche chiave. Andiamole a scoprire insieme.

L’Honor X50, che è apparso su TENAA con il numero di modello ALI-AN00, presenta 163 x 75,5 x 7,98mm di dimensioni per 185gr. di peso. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici che offre una risoluzione 1.5K (2652 x 1200 pixel) e uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali integrato sullo schermo. Molto probabilmente, così come l’Honor X40 dello scorso anno, l’X50 può anche supportare una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca si dice abbia un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 1, tuttavia TENAA non menziona il nome del chip, ma afferma solo che sarà alimentato da un processore a 2,2GHz e che arriverà in varianti RAM da 8, 12 e 16GB. L’X50 sarà disponibile in memorie di archiviazione come 128, 256 e 512GB.

L’Honor X50 avrà una batteria da 5700mAh (valore nominale), il che significa che la sua capacità tipica potrebbe essere di 5800mAh. Il dispositivo dovrebbe funzionare sul sistema operativo Android 13 e interfaccia Magic UI 7. Quanto al comparto fotografico, sarà dotato di una fotocamera frontale da 8MP per i selfie, mentre sul retro ci sarà una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 108MP ed un obiettivo ausiliario da 2MP. Quanto al design ancora non vi sono dettagli utili, dato che le sue immagini non sono apparse nel database di TENAA.

